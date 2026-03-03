Starfield (PS5) erscheint wohl am 7. April 2026

Das Erscheinungsdatum der PS5-Version von Starfield, über die schon einiges gemunkelt wurde, wurde von billbil-kun vorab verraten.

Starfield auf PS5

Letzten Monat zitierte die polnische Website PPE.pl seinen Insider Graczdari, der sich nach Meinung nach um den Verkauf physischer Spiele in Europa kümmert, und zuvor korrekt durchgesickerte Informationen über das Erscheinungsdatum von Oblivion: Remastered, den Switch 2 Port von Sonic Racing: CrossWorlds und den PS5-Port von Microsoft Flight Simulator. Der Bericht behauptete, dass die PS5-Version von Starfield voraussichtlich am 7. April eine physische Veröffentlichung erhalten wird, aber einige Spieler haben festgestellt, dass Graczdari in der Vergangenheit mit einigen Dingen Recht hatte, aber auch mit anderen Dingen daneben lag (wie der Behauptung, dass ein DualSense mit einer entfernbaren Batterie kommen würde). Jetzt hat sich auch Dealabs-Autor billbil-kun, der eine weitaus längere und genauere Erfolgsbilanz von durchsickern Software-Veröffentlichungsdaten hat, gemeldet.

Er hat auch erklärt, dass Starfield am 7. April eine physische Veröffentlichung auf PS5 erhalten wird, was der Behauptung mehr Glaubwürdigkeit verleiht. Der Insider hat noch nicht angegeben, ob dieses Datum auch für die digitale Version des Spiels gilt oder ob die physische Version später kommen wird, obwohl es die erste zu sein scheint. Laut dem Bericht von billbil-kun wird Starfield in einer Standard Edition für 49,99 Euro und einer Premium Edition für 69,99 Euro veröffentlicht. Dieser Preis, so der Insider, ist deutlich niedriger als der Preis des Spiels auf der Xbox, wo die Standard Edition 79,99 Euro und die Premium Edition 109,99 Euro kostet. Es ist also noch nicht bekannt, ob die PS5-Version auch einen neuen niedrigeren Preis für das Spiel auf Xbox-Konsolen markieren wird, was es mit dem Preis auf Sonys Konsole in Einklang bringt. Da war das Game wohl seinem Preispunkt nicht ganz so gerecht?