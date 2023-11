Starfield: Mittlerweile wird Skyrim mehr gespielt

Angesichts des Hypes, der es vor der Veröffentlichung umgibt, erwartete so ziemlich jeder, dass Starfield ein mitreißender Erfolg sein würde.

Hype um Starfield ebbt ab

Die Fan-Base und wohl auch Microsoft selbst haben darauf gebaut, dass das Spiel langlebig sein würde. Aber wie die jüngsten Statistiken zeigen, erlebt Bethesdas neuestes Abenteuer einen Rückgang der Popularität. Laut den Daten auf SteamDB hat Starfield derzeit weniger gleichzeitige Spieler:innen als das hauseigene Skyrim. Da The Elder Scrolls V: Skyrim mittlerweile zwälf Jahre alt ist, bleibt das schon bemerkenswert: Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt Starfield knapp bei 11.000 gleichzeitigen Spielern, während TES: Skyrim allein bei seiner Special Edition fast 13.000 Spieler:innen vorzuweisen hat. Hinzu kommen die 1.055 Fans, die noch dazu das reguläre Skyrim spielen, und wir bekommen ein Bild davon, wie viel ansprechender Bethesdas episches RPG aus dem Jahre 2011 (!) ist.

Der Titel war eine Zeit lang auf sozialen Medien ein großer Brennpunkt zwischen Fans der beiden Konsolen-Lagern. Auf Twitter haben sich Anhänger miteinander bekriegt, ob denn nun Spider-Man 2 oder doch Starfield das Spiel des Jahres sei – und die diesjährigen Game Awards werden da wohl eine ganz andere Richtung vorgeben. Generell muss man sagen: Konsolenkriege sind Unsinn und bringen keinem etwas. Freuen wir uns lieber darüber, dass jede Plattform ihren Reiz hat und so für alle etwas dabei ist, ungeachtet der Hardware, nicht wahr? So oder so, wenn wir ehrlich sind, konnte das Weltraum-Epos den unpackbaren Hype (game of the generation!) und die damit einhergehende Erwartungshaltung gar nicht erfüllen. Vielleicht kommt es mit stetigen Updates wie ein No Man’s Sky zurück in die Gunst der Spieler:innen? Das wird nur die Zeit zeigen…