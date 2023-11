Stardew Valley 1.6: ConcernedApe teilt Bild einer Qi-Frucht

Das Bild zeigt eine große blaue Frucht mit grünen Blättern, Sonnenbrille und einem grinsenden Gesicht. Fans erkannten die Frucht als Qi-Frucht, die nur während der “Qi’s Crops”-Quest im Spiel erscheint, bei der der mysteriöse Mr. Qi den Spieler bittet, 500 Qi-Früchte in 28 Tagen anzubauen und zu versenden. Das Bild wurde nicht beschrieben und gibt auch keinen Kontext, was die Fans ratlos und spekulativ machte. Viele Fans haben bereits begonnen zu vermuten, dass das Bild ein Hinweis darauf ist, dass Qi-Früchte das Potenzial haben, als riesige Ernten im Stardew Valley zu wachsen, basierend auf den Unterschieden im neuen Bild im Vergleich zum ursprünglichen Sprite. Derzeit sind die einzigen Pflanzen, die riesige Varianten produzieren können, Melone, Blumenkohl und Kürbis.

Im Gegensatz zu anderen Dingen im Spiel ist Qi-Frucht der einzige Gegenstand, der sofort aus den Feldern, dem Inventar und Truhen des Spielers verschwinden und sogar Gläser und Fässer bewahrt, sobald die damit verbundene Quest abgeschlossen ist. Da ConcernedApe auf die Möglichkeit hindeutet, dass riesige Pflanzen aus Qi-Frucht angebaut werden, besteht möglicherweise die Möglichkeit, dass die Pflanzen über die “Qi’s Crops”-Quest hinaus verfügbar sind, und die Qi-Frucht könnte endlich einen höheren, wertvolleren Verkaufspreis haben. Aber wir werden es sehen, wenn es so weit ist – mal sehen, was sich der kluge Entwickler noch so alles einfallen lässt!