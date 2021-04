Star Wars: The Bad Batch ab 4. Mai exklusiv auf Disney+

Zur neuen Animationsserie Star Wars: The Bad Batch wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass das neue Projekt aus einer weit, weit entfernten Galaxis ab 4. Mai exklusiv auf Disneys hauseigenem Streaming-Dienst Disney+ zu sehen sein wird. Alle Infos rund um den Start der rebellischen Klontruppen erfahrt ihr wie gewohnt bei Beyond Pixels.

Das ist Star Wars: The Bad Batch

Bereits in der Vergangenheit haben wir euch in Beiträgen über die künftige Animationsserie aus dem Star Wars-Universum berichtet (hier und hier gelangt ihr zu den Einträgen). Durch den oben verlinkten neuen Trailer erfahren wir nun noch mehr Details über die abtrünnige Klontruppen.

Die Handlung folgt der Elitetruppe aus experimentellen Klonen der sogenannten Bad Batch. Diese wurden zum allerersten Mal in Star Wars: The Clone Wars eingeführt. Die Klone der Einheit 99 müssen sich in einer sich schnell verändernden Galaxis zurechtfinden. Die Mitglieder der Bad Batch setzen sich als einzigartige Truppe von Klonen zusammen, die sich genetisch von ihren Brüdern in der Klonarmee unterscheiden. Jeder von ihnen besitzt andere, außergewöhnliche Fähigkeiten, die sie zu außerordentlich effektiven Soldaten und einer herausragenden Gruppe macht.

Die animierte Originalserie von Lucasfilm wird wie schon erwähnt ab Dienstag, den 4. Mai exklusiv auf Disney+ zu sehen sein. Den Auftakt macht ein 70-minütiges Special. Ab dem 7. Mai wird dann im wöchentlich Rhythmus immer freitags eine neue Episode folgen.

Die Mannschaft rund um die Klontruppe

Mit Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau, Jennifer Corbett sowie Carrie Beck und Josh Rimes sind diesmal auch wieder Produzenten am Werk, die bereits in der Vergangenheit erfolgreiche Serien wie Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels oder The Mandalorian aus der Taufe gehoben haben. Zudem zeichnet sich Brad Rau als Supervising Director verantwortlich, Jennifer Corbett übernimmt die Rolle als Head-Autorin.

