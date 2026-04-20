Gewinnspiel: Wir verlosen ein cooles The Housemaid – Wenn sie wüsste Fanpaket

Nicht jeder Neuanfang bietet eine zweite Chance. Die 27-jährige Millie hofft nach der Entlassung aus dem Gefängnis als Hausmädchen bei einem wohlhabenden Ehepaar neu anzufangen. Doch schon bald merkt sie, dass sich hinter der Fassade aus Luxus und Eleganz eine dunkle Wahrheit verbirgt, die weitaus gefährlicher ist als ihre eigene. Ein verführerisches Spiel um Geheimnisse, Skandale und Macht beginnt …

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts am 1.5.2026 verlosen wir in Kooperation mit Leonine ein cooles The Housemaid – Wenn sie wüsste Fanpaket . Mitmachen, lohnt sich!

Cast & Crew

In der Hauptrolle brilliert Sydney Sweeney als Millie, die nach ihrer Haftentlassung einen Neuanfang als Hausmädchen bei einer wohlhabenden Familie sucht. Doch hinter der glänzenden Fassade von Nina und Andrew Winchester – verkörpert von Amanda Seyfried und Brandon Sklenar – verbirgt sich ein gefährliches Geflecht aus Lügen. Regisseur Paul Feig inszeniert hier ein psychologisches Verwirrspiel, bei dem ihr Schicht für Schicht dunkle Geheimnisse freilegen dürft.

Extras

Für alle Sammler:innen unter euch halten die physischen Editionen spannendes Zusatzmaterial bereit. Während die DVD bereits entfallene Szenen und Einblicke in die Stunts bietet, dürft ihr euch bei der Blu-ray und 4K UHD auf exklusive Making-of-Featurettes, eine Tour durch das Set und zwei Audiokommentare freuen. Ihr könnt den Film ab sofort vorbestellen, um pünktlich zum Release im Mai in die düstere Welt der Winchesters einzutauchen.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 4.5.2026 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!