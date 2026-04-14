Angekündigt: Bloodborne wird als Action-Film gedreht

Sony Pictures entwickelt eine R-bewertete Animationsverfilmung des Spiels Bloodborne, teilte das Unternehmen mit. Was erwartet uns da?

Bloodborne als Animationsfilm

Das Projekt wird von PlayStation Productions, Lyrical Animation und Sean McLoughlin (jacksepticeye) koproduziert und von der Muttergesellschaft Lyrical Animation Lyrical Media mit Sony Pictures kofinanziert. Auf der CinemaCon 2026, wo der Film angekündigt wurde, sagte der Präsident der Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, Sanford Panitch, dass der Film dem Geist von Bloodborne „sehr treu“ bleiben wird. Das Bloodborne-Spiel wurde von FromSoftware entwickelt und von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht, einer Tochtergesellschaft der Sony Pictures-Muttergesellschaft Sony Group. Es wurde am 24. März 2015 für PlayStation 4 veröffentlicht. Ob es diesem düsteren Geist wohl entsprechen wird? Wir dürfen gespannt sein!