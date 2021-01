Star Wars Steelbook Editionen aller Filme kommen 2021

Es gab eine weitere Erschütterung in der Macht! Im Laufe des Jahres kommen die Star Wars Steelbook Editionen aller bisher veröffentlichten Filme auf den Markt. Das gab Disney in einer Pressemitteilung am Montag bekannt.

Konkret bedeutet das, es werden im Laufe des Jahres insgesamt 11 Filme rund um Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi und Co. erschienen. Den Anfang machen bereits am 11. März 2021 die Prequel- sowie die “alte” Trilogie. Das inkludiert also die folgenden Filme:

Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung

Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger

Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith

Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung

Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück

Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Am 06. Mai 2021 können laut Disney dann auch die neueren Vertreter in der exklusiven Steelbook-Edition ergattert werden.

Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht

Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi

Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers

Solo: A Star Wars Story

Rogue One: A Star Wars Story

Alle 11 Film-Editionen enthalten dabei jeweils zwei Discs, bestehend aus der 2D Blu-ray Version und einer Bonusdisc. Darüber hinaus erscheinen am 22. April die DVD, Blu-ray und 4K UHD Blu-ray des Finales der Skywalker-Saga Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers (hier geht es übrigens zu unserer Kritik) im sogenannten Line Look.