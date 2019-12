Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers – Kritik zum Finale der Saga

Der Aufstieg Skywalkers lässt mich in Nostalgie schwelgen. John Williams orchestriert eine musikalische Kulisse, die sanft in den Kinosessel wiegt und die gefühlvollen Szenen an den richtigen Punkten emotionalisiert. Die erste halbe Stunde des neuen Star Wars Films lassen mich sofort in dieses besondere Gefühl eintauchen, dass George Lucas 1977 geschaffen hat und das jetzt 42 Jahre später ein Ende findet. Sofort zieht Gänsehaut auf und zieht die Geschichte einen in ihren besonderen Bann. J.J. Adams gelingt es am Beginn tatsächlich viele Fans, die von Die letzten Jedi vielleicht enttäuscht waren, abzuholen und auf eine Reise durch eine weit entfernte Galaxie mitzunehmen.

No one’s ever really gone

Wie bereits bei Das Erwachen der Macht läuft das vor allem über Zitate der und Reminiszenzen an die Original-Trilogie. Adams weiß ganz genau, was er machen muss, um alte und neue Fans gleichermaßen anzusprechen. So gut das auch funktioniert, liegt hierin doch auch einer der Schwachpunkte der neuen Trilogie. Sie funktioniert deshalb so gut, weil es das Franchise bereits gibt. Ohne die allgegenwärtigen, die Popkultur durchdringenden Artefakte dieser prototypischen Heldenreise wird es schwierig. Selbst der Imperator musste am Ende zurückkehren, um den leicht zu täuschenden Supreme Leader Snoke zu ersetzen. War aber ohnehin so geplant.

Die Magie hinter Star Wars

An der Art und Weise, wie die Geschichte präsentiert wird, gibt es absolut nichts auszusetzen. Industrial Light and Magic, die Edelschmiede, einst für Star Wars und andere Produktionen aus dem Hause Lucas gegründet, lässt ein digitales Feuerwerk auf das Publikum los. Anhand der Lichtschwert-Duelle zeigt sich die Evolution der Film-Choreographie und die Raumschlachten verdeutlichen, was technisch aktuell möglich ist. Dem ist auch das interessanteste, neu gestaltete Feature von Der Aufstieg Skywalkers geschuldet: die Macht. Noch nie waren die Jedi und Sith derart stark. Noch nie war so viel möglich. Raumschiffe müssen nicht mehr in Sümpfen versinken, um die Stärke der Macht darzustellen. So liefern sich Rey und Kylo Ren in einer Szene einen intensiven Kampf um einen davonfliegenden Frachter.

Bei all der technischen Finesse verliert Adams aber nie den Blick fürs Wesentliche aus den Augen. Das macht diese Welten, ähnlich denen in der Original-Trilogie, so lebendig. Wie auf der inhaltlichen Ebene folgt hier ein Zitat aufs nächste. Gefühlt jede dritte Einstellung war in Star Wars schon mindestens einmal zu sehen. Wie der Falke startet und landet, wie sich die Truppen der Rebellen, hier Widerstand genannt, bewegen, all das zeigt den Versuch, an die besonderen Momente der Saga anzudocken. Dennoch erzeugt dieses ständige Zitieren das Gefühl, dass irgendetwas nicht ganz passt. Natürlich macht es Freude, wenn der eigene Gedächtnisspeicher aktiviert wird. Nostalgie ist mitunter ein schönes Gefühl. Gibt es jedoch zuviel davon, läuft der Speicher über und das positive Gefühl schlägt um in Gleichgültigkeit.