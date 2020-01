Star Trek Picard ab 24.1.2020 auf Amazon Prime

Für alle, für die Captain Jean Luc Picard der einzig wahre Captain der U. S. S. Enterprise ist, gibt’s gute Nachrichten, denn Sir Patrick Stewart kehrt in seiner Paraderolle in Star Trek Picard am 24.1.2020 auf Amazon Prime zurück.

Damit kehrt Star Trek nach den drei Filmremakes (Star Trek, Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond) sowie der Netflix Erfolgsserie Star Trek Discovery mit einem weiteren Serienableger zurück auf die Bildschirme.

Damit ihr einen ersten Eindruck der Serie gewinnt, habe ich hier einen Trailer für euch. Viel Spaß damit!