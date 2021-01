Star Trek Lower Decks Start am 22.1.2021 (+Trailer)

Gute Nachrichten für die Fans der Sternenflotte – Amazon Prime kündigte nun an, dass wir den Star Trek Lower Decks Start am 22. Januar erleben werden. Zur Einstimmung gibt’s einen Trailer, der absolut Lust auf mehr macht. Nach Star Trek: Picard ist Lower Decks die nächste neuere Star Trek Serie beim Streaming-Anbieter, die allerdings in eine ganz andere Richtung geht. Dafür verantwortlich ist der Serienschöpfer, der vor allem durch seine Arbeit an Rick und Morty bekannt ist.

Darum geht’s in Star Trek: Lower Decks

Serienschöpfer von Star Trek: Lower Decks ist Emmy Award-Gewinner Mike McMahan (Rick und Morty, Solar Opposites). Die unterhaltsame Serie spielt im Jahre 2380 an Bord der U.S.S. Cerritos, einem der unwichtigsten Raumschiffe der Sternenflotte. Im Zentrum stehen die vier jungen Mitglieder und Ensigns („Fähnriche“) der Unterstützungs-Crew: Mariner, Boimler, Rutherford und Tendi. Sie müssen nicht nur den dienstlichen Pflichten nachkommen, sondern auch ihren sozialen Alltag bewältigen – oft während das Schiff dabei von einer Vielzahl von Sci-Fi-Anomalien erschüttert wird.

Die Sternenflotten-Crew, die auf den „unteren Decks“ wohnt, umfasst Beckett Mariner, gesprochen von Tawny Newsome (Space Force, Big Mooth), Brad Boimler, gesprochen von Jack Quaid (The Boys), Tendi, gesprochen von Noël Wells (American Dad, Master of None), und Rutherford, gesprochen von Eugene Cordero (Central Park, Bob’s Burgers). Zu den Charakteren der Sternenflotte, die die Brückencrew des Schiffes bilden, gehören Captain Carol Freeman, gesprochen von Dawnn Lewis (The Boys, The Simpsons), Commander Jack Ransom, gesprochen von Jerry O’Connell (Mission to Mars), Lieutenant Shaxs, gesprochen von Fred Tatasciore (Team America, Family Guy), und Doctor T’Ana, gesprochen von Gillian Vigman (Grown-ish, New Girl). In der Serie bekommen die Star Trek: The Next Generation- und Star Trek: Picard-Darsteller Jonathan Frakes und Mirina Sirtis sowie John de Lancie in der Rolle des Q aus Star Trek: The Next Generation versteckte Gastauftritte.