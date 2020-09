Star Trek Discovery Staffel 3 startet am 16.10.2020 auf Netflix

Gute Nachrichten für die Fans von Michael Burnham – die First Officer der U.S.S. Discovery kehrt ab 16.10.2020 mit Star Trek Discovery Staffel 3 via Netflix zurück in die heimischen Wohnzimmer.

Nach dem Debüt 2017 mit Staffel 1 (15 Folgen) und der Fortsetzung mit Staffel 2 (14 Folgen) 2019 warteten die Fans der Discovery für Staffel 3 verhältnismäßig kurz. Am 16.10.2020 geht es endlich weiter. Wieviele Folgen uns erwarten, ist noch unklar – ebenso wie das Veröffentlichungsformat. Ich rechne erneut mit dem Release von je einer Folge pro Woche.

Teaser zur Staffel 3:

In dieser Staffel erschließt die Discovery mit ihrer Reise 930ß Jahre in die Zukunft bisher unerschlossenes Terrain. In der Föderation gab es ein paar Änderungen …

Zum Abschluss haben wir noch das Announcement vom Star Trek Day 2020 sowie dem offiziellen Trailer, der erste Einblicke in die neue Staffel ermöglicht: