Star Ocean The Second Story R Launch-Trailer macht Lust auf das Remake

Star Ocean The Second Story R ist ein 2,5D-Remake des Rollenspiels von 1998 und der zweite Teil der STAR OCEAN-Reihe. Der Titel kombiniert schöne 3D-Welten mit nostalgischen 2D-Pixel-Charakteren und bietet Spieler*innen sowohl ein klassisches Rollenspiel als auch ein modernes Gameplay-Erlebnis. Ein neu arrangierter Soundtrack, neue Schwierigkeitsgrade, zahlreiche Verbesserungen und vieles mehr lassen die beliebten Features des Originalspiels wieder aufleben. Dazu gehören die rasanten Echtzeitkämpfe, das tiefgreifende Fertigkeitensystem und das System der Privaten Aktionen, das es ermöglicht, Beziehungen zu seinen Gruppenmitgliedern aufzubauen und verschiedene Enden freizuschalten.

Square Enix veröffentlichte als Vorbereitung auf das bevorstehende Release den offiziellen Star Ocean The Second Story R Launch-Trailer.

Star Ocean The Second Story R erscheint am 2.11.2023 für PlayStation, Switch und PC.