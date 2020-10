Square Enix übernimmt Hitman 3 Box-Versionen-Vertrieb

Square Enix und IO Interactive kündigen ihre Zusammenarbeit beim Vertrieb der Hitman 3 Box-Versionen an – demnach übernimmt der Publisher den Vertreib des Spiels, das am 20. Januar 2021 erscheint.

Was erwartet euch im Spiel?

Das dritte Abenteuer von Agent 47 ist der krönende Schlussakt der „World of Assassination“-Trilogie und nimmt euch mit auf eine abenteuerliche Reise rund um die Welt, die mit vielseitigen Sandbox-Levels aufwartet. In diesem Spiel kehrt Agent 47 als skrupelloser Profikiller zurück, um sich den wichtigsten Aufträgen seiner Karriere zu stellen. Unterstützt von seiner Geschäftspartnerin Diana Burnwood schließt er sich mit seinem verloren geglaubten Freund Lucas Grey zusammen. Gemeinsam streben sie danach, die Partner von Providence auszuschalten, doch dies gestaltet sich schwieriger als gedacht. Am Ende wird nichts mehr so sein, wie es einmal war – weder Agent 47 noch die Welt, in der er lebt.