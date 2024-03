Square Enix lässt Kingdom Hearts 4 den Final Fantasy 7 Rebirth-Release feiern

Wir können sagen, dass dies Kingdom Hearts 4 -Artwork ist, weil es in Quadratum spielt. Sora befindet sich in Shibuya vor den 104 Gebäuden. Jede Plakatwand und Leinwand zeigt die einflügelige Version von Sephiroth, die in der Kingdom Hearts -Serie auftauchte.

Wie bereits erwähnt, bezieht sich dieses feierliche Kunststück tatsächlich auf etwas, das gerade in der realen Welt passiert. In Shibuya in Tokio, Japan, gibt es ähnliche Anzeigen, die tatsächlich für das Spiel ausgestrahlt werden. Das läuft in Shibuya bis zum 3. März 2024. Square Enix hat ein Video darüber geteilt, wie das auf dem japanischen Social-Media-Konto von Final Fantasy 7 Remake aussieht.