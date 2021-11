Spy x Family wird ab 2022 auf Crunchyroll ausgestrahlt

Crunchyroll kündigte die mit Spannung erwartete Serie Spy x Family auf der New Yorker Convention „Anime NYC” am vergangenen Wochenende an, die 2022 auf Crunchyroll ausgestrahlt wird.

Die Animeserie basiert auf der preisgekrönten Mangareihe von Tatsuya Endo und wird von WIT STUDIO (unter anderem bekannt für Attack on Titan) und CloverWorks (unter anderem bekannt für Darling in the Franxx) produziert, Kazuhiro Furuhashi (bekannt für Hunter x Hunter) ist als Regisseur und Kazuaki Shimada (bekannt für The Promised Neverland) als Charakterdesigner an Bord, für die musikalisch Untermalung sorgt (K)NoW_NAME.

Worum geht’s in Spy x Family?

Sein Name ist Forger. Loid Forger. Deckname: Twilight. Der Auftrag: „Finde eine Familie als Tarnung. Infiltriere die berühmte Eden-Akademie. Verhindere den drohenden Krieg zwischen Ost und West!“ Was er nicht ahnt: Seine Adoptivtochter kann Gedanken lesen und seine frisch gebackene Ehefrau ist eine Auftragskillerin…?! Uff, diese Familie zu organisieren, ist eine andere Hausnummer als Terrorabwehr und Atombombenentschärfung!