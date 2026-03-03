Spring Deals von Anker, eufy und soundcore machen Vorfreude auf den Frühling

Wer nicht nur den Frühjahrsputz in Angriff nehmen, sondern auch sparen will, kann dies bei Anker, eufy und soundcore tun!

Anker, eufy, soundcore: Spring Deal!

Endlich Frühling! Das heißt: Die Tage werden länger und sorgen wieder für frische Luft im Leben – nicht nur draußen, sondern auch in den eigenen vier Wänden. ANKER liefert dafür das passende Upgrade: Ob müheloser Frühjahrsputz dank smarter Helfer, der perfekte Soundtrack für das erste Sonnenbad auf dem Balkon oder volle Energie für Ausflüge ins Grüne – mit den Spring Deals von Anker, eufy und soundcore starten Technik-Fans bestens ausgestattet und zu attraktiven Preisen in die warme Jahreszeit.

Alle Spring-Deals sind bis zum 16. März verfügbar. Ist da etwas für euch dabei?