Spring Deals von Anker, eufy und soundcore machen Vorfreude auf den Frühling
Wer nicht nur den Frühjahrsputz in Angriff nehmen, sondern auch sparen will, kann dies bei Anker, eufy und soundcore tun!
Anker, eufy, soundcore: Spring Deal!
Endlich Frühling! Das heißt: Die Tage werden länger und sorgen wieder für frische Luft im Leben – nicht nur draußen, sondern auch in den eigenen vier Wänden. ANKER liefert dafür das passende Upgrade: Ob müheloser Frühjahrsputz dank smarter Helfer, der perfekte Soundtrack für das erste Sonnenbad auf dem Balkon oder volle Energie für Ausflüge ins Grüne – mit den Spring Deals von Anker, eufy und soundcore starten Technik-Fans bestens ausgestattet und zu attraktiven Preisen in die warme Jahreszeit.
- eufy Rasenmähroboter E15 für 999 Euro (-33 Prozent)
- Anker Prime Powerbank (26K, 300W) für 159,99 Euro (-20 Prozent)
- eufy Saugroboter X10 Pro Omni für 448 Euro (-44 Prozent)
- eufyCam S3 Pro 2-Kamera-Set für 449 Euro (-31 Prozent)
- eufy Tragbare Milchpumpe S1 Pro für 199,99 Euro (-33 Prozent)
- soundcore Work Diktiergerät für 99,99 Euro (-38 Prozent)
- soundcore Liberty 4 Pro für 99 Euro (-24 Prozent)
- soundcore Nebula X1 4K Beamer für 1.999,99 Euro (-33 Prozent)
Alle Spring-Deals sind bis zum 16. März verfügbar. Ist da etwas für euch dabei?
