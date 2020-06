SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated: Horde-Modus stellt sich vor

SpongeBob Fans aufgepasst – wie ihr sicher schon wisst, kehrt das Kultspiel etwas aufpoliert in wenigen Tagen zurück – mit an Bord ist der Roboter Thaddäus, den ihr gemeinsam mit euren FreundInnen so richtig einheizen könnt. Wie das aussieht, zeigt euch der folgende SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated Multiplayer-Trailer. Viel Spaß damit!