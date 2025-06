Split Fiction Test (Switch 2): Gemeinsam ist man einfach stärker

Nach einer kurzen Introsequenz landet Mio ungeplant in der Simulation von Zoe. Das war so nicht geplant, schließlich soll diese Simulation sich stets auf eine Autorin konzentrieren! Da sich beide nicht kennen, grundverschieden sind und daher von Anfang an nicht unbedingt ausstehen können, sorgt das schon mal für Zündstoff. Noch dazu ist ihnen der Umgang mit der neuen Realität, nämlich der maschinengenerierten Umgebung von Rader Publishing mit dem Geist der Autorin als Kreativitätsquelle, noch sehr fremd. Langsam werdet ihr euch durch die acht Stufen des Spiels kämpfen, während sich die Protagonistinnen näher kennenlernen. Das ist auch bitter nötig, da es bis zu 12 Nebenstränge mit einem ganz eigenen Gameplay gibt – wer sie nicht entdeckt, verpasst da etwas, versprochen!

Die Hintergründe des Games

Die Spiele vom Kreativdirektor Josef Fares konnten mich schon immer begeistern. Von Anfang an war ich bei den fixen Koop-Spielen mit von der Partie, und während Brothers ein Titel der Marke „naja“ war, ging es von da an nur noch bergauf. A Way Out, eine Geschichte rund um Vertrauen, konnte mich begeistern, und It Takes Two (zu meinem Testbericht) rund um die Zusammenarbeit ist nicht umsonst das Spiel des Jahres geworden. So viel Liebe, so viel Kreativität, das zeigt einfach, was alles mit dem Medium Videospiel möglich ist. Wer mich kennt, weiß, dass ich Couch-Koop-Spiele liebe, und da geht nichts über Hazelights It Takes Two – bis jetzt. Denn während alle Vorgängertitel des Studios auf ihre gewisse Weise schon hervorragend waren, übertrifft Split Fiction diese mühelos und präsentiert sich als Meisterwerk.

Ich ging mit hohen Erwartungen in den Test von Split Fiction, da ich wusste, dass ich die vorherigen Spiele von Fares und Hazelight geliebt hatte. Das ist nicht gerade besonders professionell, noch tut es dem Testbericht an sich gut, wenn man geistige Ankerpunkte ständig im Kopf hat („das machte X und Y aber schon besser, oder anders“). Und dann kam das Spiel, und nach etwa eineinhalb Spielstunden war ich komplett von den Socken! Ich habe einfach nicht mit einem Spiel gerechnet, das die Messlatte höher legt, wie ein kooperatives Multiplayer-Spiel aussehen kann. Was als Neugierde und leichte Vorfreude auf das Game begann, wurde zu einem der wohl mitreißendsten Spielerlebnisse meiner bislang 38 Jahre. Der Einstieg ist kurz, prägnant und binnen Minuten erledigt, und dann seid ihr bereits mittendrin!

Nur zu zweit spielbar!

Split Fiction ist als reines Zwei-Personen-Game ein ausschließlich kooperatives Spiel. Ähnlich wie A Way Out und It Takes Two spielt ihr immer mit einer anderen Person, ob online oder via Couch-Koop. Der altbekannte Splitscreen – euch gehört jeweils eine Hälfte des Fernsehbildschirms – ist eine Formel, die zwar nicht neu ist, aber vom Team von Hazelight wirklich meisterhaft verwendet wird. Denn hier erwartet euch eine wahre Kreativitätsexplosion, jedes Level bringt neue Mechaniken ins Spiel. Ihr müsst zusammenarbeiten und eure Fähigkeiten an das veränderte Gameplay anpassen, bevor sich wieder alle Vorzeichen ändern. So probiert ihr verschiedenste Dinge aus und macht Fortschritte als Team – das ist Teil des Spielerlebnisses! Experimentierfreudigkeit und Kommunikation sind da der Schlüssel zum Erfolg.

Dabei geht das Pulver einfach nicht aus: Wirklich jedes Level in Split Fiction fühlt sich an wie ein eigenes Game. In einem Level spielt ihr als Cyber-Ninja, der coole Schwerter und Peitschen schwingt. Als nächstes seid ihr ein Puzzle-lösender Gestaltwandler, der mitten in einen magischen Wald geworfen wird. Während jedes Level in Sci-Fi- und Fantasy-Themen passt, haben sie alle einzigartige Eigenschaften, um sich voneinander abzuheben. Sowohl die Haupt- als auch die Nebengeschichten fühlten sich niemals irgendwie erzwungen, wiederholt oder unspaßig an – man merkt einfach, wie viel Wert auf die Erzählung und Präsentation gelegt wurde. Hier merkt man Josef Fares’ Werdegang als Filmemacher, denn das Erlebnis ist tatsächlich kinoreif. Vor allem der Humor, der schon in It Takes Two vorhanden war, ist hier höher dosiert als je zuvor!

Split Fiction: Kein One-Hit-Wonder

Tatsächlich werde ich hier nichts über die Story des Titels verraten, da jeder Spoiler einer zu viel wäre. Zwischen der Bedrohung durch KI, Studioschließungen und Spielabsagen ist der Niedergang der menschlichen Kreativität ein trauriges Thema der letzten Jahre. Dieses Thema ist etwas, das ungeschönt im Mittelpunkt des Spiels steht, da ein böses Unternehmen Unternehmen buchstäblich die Kreativität von aufstrebenden Autorinnen absaugen und für sich nutzen möchte. Gleichzeitig beweist das Game mit einer beeindruckenden Schlagzahl und Präzision, dass nichts über menschliche Kreativität geht – ein Beweis ist die pure Abwechslungsvielfalt, die hier zur Schau gestellt wird. Ihr dachtet, dass Spiele wie Princess Peach: Showtime! wegen ihrer vielen Bühnen und Kostüme abwechslungsreich sind? Ihr seid nicht bereit für all das, was Split Fiction in petto hat.

Durch das Thematisieren der Kreativität bringt das Game eine höchst interessante Dynamik in seine Handlung. Jedes Level kommt direkt von Mio und Zoes eigenen Ideen, ob aktuell oder aus der Vergangenheit. Sie selbst haben jede dieser Geschichten durch verschiedene Phasen ihres Lebens geschrieben, und so erfahren wir im Laufe der Zeit allmählich mehr über ihre Persönlichkeiten und persönlichen Traumata. Diese sorgen für einige eigenartige und manchmal urkomische Begegnungen, da eine Figur mit der Handlung und ihrem Konflikt vertraut ist, während die andere völlig ahnungslos ist. Darüber hinaus gibt es einige echte Freundschaften und Verbindungen, die sich angesichts ihrer Umstände natürlich anfühlen. Während die Hauptstory für sich schon grandios gelungen ist, übertreffen die Nebengeschichten sie jedes einzelne Mal – mit jeder Menge Humor.

Was bringt die Switch 2?

Im Vergleich zur PS5-Version (hier geht’s zum Test) ist bei der Nintendo Switch 2-Version ein bisschen was anders. Die Konsole ist tragbar – so weit, so gut. Mit GameShare könnt ihr allerdings beim Spielen von Split Fiction auf der Nintendo Switch 2 lokal mit anderen Nintendo Switch 2-Konsolen und sogar mit anderen Spielenden auf der ersten Nintendo Switch spielen. Zudem ermöglicht GameChat auf Nintendo Switch 2, beim Spielen des Spiels einen Sprachchat zu nutzen. Ein Hinweis des Herstellers an diesem Punkt: GameChat-Livevideos in der Spieleranzeige im Spiel werden erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Dann sind aber auch noch der geniale Freunde-Pass und das Crossplay zu erwähnen: Split Fiction verfügt über den Freunde-Pass, mit dem wir das Spiel mit einer anderen Person spielen können, auch wenn diese die Vollversion nicht besitzt. Das Freunde-Pass-Konzept für diesen Koop-Titel umfasst jetzt sogar Crossplay-Optionen für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Epic Games Store und Steam. Außerdem ist das Spiel für eine maximale Vielzahl von Spielmöglichkeiten Steam-Deck-verifiziert. Ein weiterer Hinweis: Dadurch, dass ihr unbedingt zwei Analog-Sticks pro Figur benötigt, könnt ihr nicht mit je einem Joy-Con 2 zu zweit spielen.

Ich will mehr!

Irgendwann ist natürlich alles zu Ende, so auch Split Fiction. Während den acht Levels, die euch auf nichts weniger als eine emotionale Achterbahnfahrt mitnehmen, gibt es eben auch noch zwölf Nebengeschichten und auch Geheimnisse zu erkunden. Mehr gibt es dann aber einfach nicht – das ist die Natur der Sache. Gleichzeitig fühlt sich das Durchspielen und das Ende dann aber so lohnend an, dass man hier kleinere Hoppalas wie Kameraprobleme im Handumdrehen verzeiht. Denn sie könnt ihr durch den rechten Stick jederzeit wieder beheben (oder durch den Druck auf ebenjenen), und gleichzeitig ist die Kamera in einem 3D-Game wohl nahezu immer ein Grund zur Erwähnung. Aber abgesehen davon: Es ist einfach unglaublich, wie sehr sich alles voneinander unterscheidet und wie rasch sich die Mechaniken ändern.

Denn hier wird so gut wie nichts wiederverwertet, nach kurzer Zeit bekommt ihr schon wieder eine neue Kraft – obwohl die einzelnen Kapitel richtig gut sind, dauern sie im Wesentlichen niemals lange an. Dann werden sie von einem gleichwertigen oder besseren Kapitel ersetzt: Ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie Fares und das Team von Hazelight auf einige dieser richtig abgedrehten Level-Ideen gekommen sind. Das ist im positivsten Sinne gemeint, denn hier merkt man, dass das Team einfach Zeit bekommen hat und sich gute Ideen meisterhaft vorgenommen hat. Irgendwie hat Hazelight das hinbekommen, beide Welten zwischen Fantasy und Science-Fiction herzunehmen und genial zu kombinieren – nicht nur im Gameplay, sondern auch bei der Optik. Allerdings mit kleinen, feinen Einschränkungen!

Split Fiction: Die Technik

Richtig, diese Dualität hält natürlich auch bei der Grafik an. Split Fiction ist grundsätzlich aus jedem Betrachtungswinkel ein schönes Spiel, sogar die beiden Protagonistinnen sind bildhübsch anzusehen. Während es eine Herausforderung ist, mit den atemberaubenden Darstellungen von Realismus und bezaubernd niedlichen Kunststilen in modernen Spielen zu konkurrieren, so schafft dieses Game es recht gut. Jede Menge Screenshot-würdige Umgebungen lassen euch die Landschaft bewundernd betrachten, und neben den beiden „aufgelegten“ Genres Science-Fiction und Fantasy gibt es immer wieder Raum für Experimente. Auf der Nintendo Switch 2 ist das Erlebnis auf 30 fps limitiert, um ein ruckelfreies Gameplay sicherzustellen. Dafür ist es dabei aber egal, ob ihr im Tisch-Modus, am Fernsehgerät oder gemeinsam mit einer Switch 1-Konsole spielt!

Bei der Soundabteilung gibt es ebenfalls nichts zu bemängeln, denn die technische Umsetzung ist hervorragend gelungen. Im Heimkino düsen die Geräusche euch nur so um die Ohren, immer passend dazu, in welcher Welt ihr euch gerade befindet. Die Sprecherinnen machen ihre Sache sowohl in der englischen Originalspur wie auch in der deutschen Übersetzung sehr gut – das hat auch schon It Takes Two ausgezeichnet. Was die Steuerung angeht: Es gibt vielleicht bei manchen Passagen noch Ungereimtheiten mit der Kamera, das hält euch aber nie lange auf, und Split Fiction ist immer soweit einfach und eingängig zu steuern. Ja, ihr benötigt jemand Zweites zum Spielen, und ihr könnt entweder via Freunde-Pass mit einer von euch eingeladenen Person (die muss das Game nicht mal besitzen!), online oder lokal auf der Couch zu zweit spielen.