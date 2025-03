Split Fiction Test (PS5): Das Koop-Game of the Year 2025

Nach It Takes Two, Game of the Year 2021, bringt Hazelight nun Split Fiction, Game of the Year 2025. Das war der Testbericht!

Was, ein reines Koop-Spiel?

Ihr wollt mehr wissen? Also gut. Nun, die Spiele vom Kreativdirektor Josef Fares konnten mich schon immer begeistern. Von Anfang an war ich bei den fixen Koop-Spielen mit von der Partie, und während Brothers ein Titel der Marke „naja“ war, ging es von da an nur noch bergauf. A Way Out, eine Geschichte rund um Vertrauen, konnte mich begeistern, und It Takes Two (zu meinem Testbericht) rund um die Zusammenarbeit ist nicht umsonst das Spiel des Jahres geworden. So viel Liebe, so viel Kreativität, da würde sich sogar Nintendo verneigen. Wer mich kennt, weiß, dass ich Couch-Koop-Spiele liebe, und da geht nichts über Hazelights It Takes Two – bis jetzt. Denn während alle Vorgängertitel des Studios auf ihre gewisse Weise schon hervorragend waren, übertrifft Split Fiction diese mühelos und präsentiert sich als Meisterwerk.

Ich ging mit hohen Erwartungen in den Test von Split Fiction, da ich wusste, dass ich die vorherigen Spiele von Fares und Hazelight geliebt hatte. Das ist nicht gerade besonders professionell, noch tut es dem Testbericht an sich gut, wenn man geistige Ankerpunkte ständig im Kopf hat („das machte X und Y aber schon besser, oder anders“). Und dann kam das Spiel, und nach etwa eineinhalb Spielstunden war ich komplett von den Socken! Ich habe einfach nicht mit einem Spiel gerechnet, das die Messlatte höher legt, wie ein kooperatives Multiplayer-Spiel aussehen kann. Was als Neugierde und leichte Vorfreude auf das Game begann, wurde zu dem wohl mitreißendsten Spielerlebnis meiner bislang 38 Jahre. Der Einstieg ist kurz, prägnant und binnen Minuten erledigt, und dann befindet ihr euch schon auf den Schienen der Story!