Split Fiction: So findet ihr den Geheimlevel Laser Hell

Auch, wenn Split Fiction (hier geht’s zu unserem Testbericht) teilweise mal fordernder wird – das ist alles kein Vergleich zum Geheimlevel namens Laser Hell. Lest hier, wie ihr hin kommt!

Zu Split Fictions Laser Hell

Im Kapitel Isolation, Maximale Sicherheit, wo Mio und Zoe auf den beiden Tasten stehen müssen, um den Aufzug zu aktivieren, müsst ihr auf die Tasten wie folgt treten:

Rechts, Rechts, Links, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts

Danach erwartet euch ein Laser-Level mit fünf Abschnitten, die extrem schwer beginnen, so gut wie unschaffbar werden, um dann wieder auf eine höllische Schwierigkeit zurückzugehen. Der Clou dabei? Ihr müsst es als Team schaffen und habt nur einen Versuch – wenn ihr bei irgendeinem der Abschnitte sterbt, müsst ihr von vorne beginnen. Wer sich die Action lieber ansehen will anstatt es selbst zu versuchen, hier könnt ihr das tun. Was sagt ihr dazu?