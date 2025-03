Split Fiction: Koop-Action-Abenteuer hat sich bereits über 1 Million Mal verkauft

EA hat bekannt gegeben, dass Hazelights neuestes Koop-Abenteuer einen großen Verkaufsmeilenstein überschritten hat. Verdient!

Über Split Fiction

Split Fiction, das neueste Spiel unter der Regie von Josef Fares, hat sich laut EA in 48 Stunden über 1 Million Mal verkauft. Das Spiel, das vollständig im Koop-Modus gespielt wird, folgt zwei Autorinnen, die in ihren eigenen Geschichten und Ideen gefangen sind. Es ist erwähnenswert, dass jede Kopie des Spiels es euch ermöglicht, das Game kostenlos mit jemand anderem zu teilen. Das bedeutet, dass anzunehmen ist, dass die Gesamtzahl der Spieler*innen, die das Spiel gespielt haben, näher an 2 Millionen oder sogar darüber liegt.

In unserem Testbericht des Games waren wir voll des Lobes und schrieben: All das, was It Takes Two 2021 so großartig gemacht hat, wird hier auf ein ganz neues Level gehoben. Die Tatsache, dass die beiden Autorinnen nie die gleichen Fähigkeiten haben, bedeutet, dass ihr miteinander kommunizieren müsst, um Fortschritte machen zu können. Nebenbei sorgt dieser Umstand möglicherweise für einen Wiederspielwert, um das Game noch einmal aus der anderen Gameplay-Perspektive durchzuspielen. Während die Story von Anfang bis zum Schluss äußerst fesselnd ist, lässt der Titel euch sogar optionale Nebengeschichten finden. Umso besser, dass diese Bonus-Stories dann so gut gemacht sind, dass es den Suchaufwand jedes Mal aufs Neue wert ist.