Splatoon 3: Der Ruf zur Ordnung-DLC kommt Ende Februar 2024

Nun wurde ein Veröffentlichungsdatum für den Ruf zur Ordnung-DLC von Splatoon 3 für die Nintendo Switch-Konsole bekannt gegeben.

Mehr zu Splatoon 3: Ruf zur Ordnung

Die “neue Einzelspielerkampagne”, die am 22. Februar erscheinen wird, ist der zweite und letzte Inhalt, der im Erweiterungspass des Spiels enthalten ist. Dieser kostet 25 Euro und bringt noch mehr Farbe in den knallbunten Titel. Worum geht’s? “Du erwachst als Agent 8 und stellst fest, dass der Inkopolis-Platz seine Farbe verloren hat und sämtliche Bewohner verschwunden sind. Zusammen mit einer Drohne, die behauptet, Perla von TentaCool zu sein, erklimmst du den Turm der Ordnung und verbesserst dabei deine Fähigkeiten in einem Einzelspielererlebnis, das dazu geschaffen wurde, es wieder und wieder zu spielen!”, heißt es in einer offiziellen Beschreibung des DLC.