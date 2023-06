Spaßiger Umzugssimulator Moving Out 2 erscheint am 15. August 2023

Get Pack, Team17, SMG Studio und Devm Games haben angekündigt, dass die Fortsetzung Moving Out 2 am 15. August 2023 erscheint.

Über Moving Out 2

Nach dem Ende des Höhepunkts des Vorgängertitels schickt Moving Out 2 die Furniture Arrangement Relocation Technicians (FARTs) an kosmische neue Orte. Während dies immer noch bedeutet, dass wir Sofas herumschleppen werden, scheint es auch abstraktere Phasen zu geben, in denen wir etwa köstliche Süßigkeiten verpacken und transportieren.

Der Nachfolger scheint mehr vom gleichen zu bieten, das klingt super für Fans des ersten Teils! Es gibt neue Levels und mehr Figuren, in deren Haut man schlüpfen darf. Es ist jedoch nicht so, dass der Umzug nichts anderes war als das Verschieben von Kühlschränken, Kisten und Farbfernsehern. Dazwischen gab es schwierigere Herausforderungen, und das scheint in der Fortsetzung wieder der Fall zu sein. Moving Out 2 (zur offiziellen Seite des Spiels) wird am 15. August 2023 auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch veröffentlicht.