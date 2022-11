Soundcore Sport X10 im Test: Der perfekte Trainings-Buddy?

Halten die Soundcore Sport X10 Workout Earbuds also was sie versprechen? In der Tat ja! Bis auf etwas bescheidene Lautstärke und zwar guten aber auch nicht rekordverdächtigen Klang konnten wir keine Schwächen feststellen. Die Earbuds bieten ausreichend Akkulaufzeit für noch so harte Trainingseinheiten, sind leicht und angenehm zu tragen und bieten guten Halt im Ohr. Dank der Wasser- und Schweißresistenz gab es in allen unseren Tests weder beim Lauf im Regen noch bei schweißnassen Haaren irgendwelche Probleme. Die Steuerung über die zwei kleinen Buttons an den Kopfhörern funktioniert einfach, intuitiv und ist weniger Fehleranfällig als Touch-Bedienung wäre. Darüber lässt sich auch das hervorragende ANC schnell aus- und einschalten. So läuft man sicher durch belebte Verkehrsgebiete, kommt aber auch hervorragend in the Zone, wenn man sich konzentrieren muss.

Die Soundcore Sport X10 sind ab sofort in schwarz, weiß und rot zum UVP von 99,- Euro verfügbar und eine klare Empfehlung von uns!