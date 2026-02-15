Sony stellt neue True Wireless In-Ear-Kopfhörer WF-1000XM6 vor

Was haben die neuen In-Ears zu bieten?

Dank des neuen HD-Noise-Cancelling-Prozessors QN3e und insgesamt acht integrierten Mikrofonen könnt ihr störende Alltagsgeräusche in Cafés, Büros oder auf Reisen fast vollständig eliminieren. Ihr dürft euch auf ein immersives Hörerlebnis freuen, das durch den Adaptive Noise Cancelling Optimizer in Echtzeit an eure Umgebung und eure individuelle Trageweise angepasst wird. Damit gehören auch störende Wind- oder Kaugeräusche dank einer neuen Belüftungstechnologie der Vergangenheit an.

Für die Klang-Ästhet:innen unter euch hat Sony eng mit Grammy-prämierten Mastering-Ingenieur:innen zusammengearbeitet, die bereits für Stars wie Rihanna und Ed Sheeran den Ton angaben. Ihr könnt jede Note in kristallklarer 32-Bit-Präzision genießen. Die neu entwickelte Membran sorgt dabei für tiefe, mitreißende Bässe und gleichzeitig präzise Höhen. Egal ob ihr Hi-Res Audio über LDAC streamt oder 360 Reality Audio nutzt – ihr dürft Sound in Studioqualität erwarten.

Auch das Design hat ein massives Upgrade erhalten: Die Kopfhörer sind rund 11 % schlanker als das Vorgängermodell und folgen ergonomisch den natürlichen Konturen eures Innenohrs. Das bedeutet für euch: maximaler Komfort ohne Druckstellen, selbst bei stundenlangem Tragen. Zudem könnt ihr euch auf eine Akkulaufzeit von insgesamt bis zu 24 Stunden verlassen und das Case bequem per Qi-Technologie kabellos laden.

Ein weiteres Highlight für euren digitalen Alltag: Die nahtlose Integration von Google Gemini. Ihr dürft Sprachbefehle nutzen, um Termine zu planen oder Nachrichten zu versenden, ohne jemals euer Smartphone in die Hand zu nehmen. Für die Gamer:innen unter euch sorgt LE-Audio für eine extrem niedrige Latenz, damit ihr bei jedem Match den entscheidenden Vorteil behaltet.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

Die Sony WF-1000XM6 sind ab Februar 2026 in den Farben Schwarz und Platin-Silber zu einem UVP von 299 € erhältlich.