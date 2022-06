Sony stellt neue Marke INZONE vor: Hochwertigste PC-Gaming-Produkte

„Die zunehmende Zahl der E-Sport-Turniere sowie die Weiterentwicklung des Gaming-Entertainments erhöhen das Interesse am Gaming und lassen den Markt wachsen“ , so Yukihiro Kitajima, Head of Game Business and Marketing Office, Sony Corporation. „Angesichts unserer langen Tradition bei Audio- und Videotechnologien der Spitzenklasse sind wir überzeugt, dass wir mit unserer neuen Produktlinie allen, die ihr aktuelles Gaming-System aufrüsten möchten, noch mehr Optionen bieten.. Wir möchten zum Wachstum der Gaming-Kultur beitragen, indem wir PC- und PlayStation-Nutzer:innen umfangreichere Möglichkeiten eröffnen, ihr Leben durch Spiele zu bereichern. Zugleich freut sich Sony, Sponsor der führenden globalen E-Sport-Events Evolution Championship Series (Evo) 2022 und 2023, PGL DOTA2 Arlington Major 2022 und VALORANT Champions Tour zu sein und auf diese Weise die Spielkultur weiter zu fördern.”

Sony Europe B.V. präsentiert INZONE ( zur Website ) – eine neue Marke mit PC-Gaming-Produkten, die die Sinne der Spieler:innen schärfen und ihnen helfen werden, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Die Monitore gewährleisten ein atemberaubendes, hochauflösendes Bild mit hohem Dynamikumfang, die Headsets bieten überragenden Klang und 360° Spatial Sound für Gaming. Basierend auf der umfassenden Erfahrung, die Sony als Pionier für audiovisuelle Technologien besitzt, wartet die neue Marke mit Eigenschaften auf, die Gamer mitten in die Action versetzen, damit sie sich ganz auf das Spiel fokussieren können. Die neue Marke ist auf außergewöhnliche Performance ausgelegt, lässt die Spielenden voll ins Geschehen eintauchen und unterstützt sie so auf dem Weg zum Sieg.

Die Gaming-Monitore im Überblick

Der brandneue Gaming-Monitor INZONE M9 mit HDR (zur Website) bietet 4K-Auflösung und hohe Kontraste dank Full Array-Technologie mit Local-Dimming und eignet sich perfekt für Gamer, die sich ein besseres Spielerlebnis mit mehr Details, tiefen Schwarztönen und beeindruckender Helligkeit wünschen. Zudem können sich die Nutzer:innen zur UVP von 1.099,- Euro auf eine Bildwiederholrate von 144 Hz, IPS und eine schnelle GtG (Gray-to-Gray)-Reaktionszeit von 1 ms freuen. Der INZONE M3 Gaming-Monitor (zur Website) wiederum bietet eine hohe Bildwiederholrate von 240 Hz bei Full HD mit 1 ms GtG sowie VRR (Variable Refresh Rate)-Technologien, sodass Spielende die Bewegungen ihrer Gegner:innen in Shootern exakt erfassen können.

Die Gaming-Headsets im Überblick

Die neue Linie umfasst zwei kabellose Headsets – das INZONE H9 (zur Website) mit bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit zu einer UVP von 299 Euro, das INZONE H7 (zur Website) mit bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit zu einer UVP von 229 Euro sowie das kabelgebundene Headset INZONE H3 (zur Website) zu einer UVP von 99 Euro. Alle drei Modelle sind mit einem flexiblen, klappbaren Galgenmikrofon mit Stummschaltfunktion ausgerüstet, damit die Spieler:innen problemlos mit ihren Teammitgliedern kommunizieren können. Die Funktion 360° Spatial Sound für Gaming von Sony, die über die PC-Software INZONE Hub aktiviert wird, gibt den Raumklang aus Mehrkanal-Audiosignalen so wieder, wie es von den Spieleentwickler:innen beabsichtigt wurde.

Diese präzise Klangwiedergabe verbessert die räumliche Wahrnehmung, sodass die Nutzer:innen Schritte und Bewegungen ihrer Gegenspieler:innen besonders gut hören können. Beim INZONE H9 und INZONE H7 nutzte Sony seine Kompetenz in der Kopfhörertechnologieund verleiht den Membranen der Lautsprecher eine spezielle Form. Dadurch können die Kopfhörer sowohl extrem hochfrequente Töne realistisch wiedergeben als auch authentische tiefe Frequenzen reproduzieren, was das Spielerlebnis noch intensiver macht. Schallkanäle am Gehäuse des INZONE H9, INZONE H7 und INZONE H3 optimieren die Wiedergabe tiefer Frequenzen und sorgen damit für kraftvolle, außerordentlich realistisch wirkende Bässe.

Komfort, Nachhaltigkeit und mehr

Das breite, weiche Kopfbügelpolster verteilt das Gewicht gleichmäßig am Kopf und sorgt dadurch für einen angenehmen Tragekomfort – auch bei langen Sessions. Die Ohrpolster sind so geformt, dass sie seitlich am Kopf optimal anliegen, was den Druck auf die Ohren minimiert. Ob PC-Lüfter oder Baulärm vor dem Haus – der INZONE H9 hält dank mehrerer Mikrofone zur Geräuschminimierung alle störenden Geräusche außen vor. Um das Spielerlebnis zu verbessern, hat Sony hier die Dual Noise Sensor-Technologie integriert, die auch in den branchenführenden Sony-Kopfhörern der 1000X-Serie zum Einsatz kommt. Der Modus für Umgebungsgeräusche gewährleistet zudem, dass euch beim Spielen nichts Wichtiges entgeht – sei es ein Anruf, das Klingeln an der Tür oder die Stimme des Partners.

Mit der PC-Software INZONE Hub von Sony können die Nutzer:innen die INZONE-Monitore und -Headsets steuern und zahlreiche Funktionen individuell anpassen, darunter Ton- und Bildeinstellungen. Das INZONE H9 und das INZONE H7 bieten zudem eine Bildschirmanzeige, sodass die Nutzer:innen die Einstellungen am Headset leicht anpassen und dann im PlayStation 5 Control Center auf dem Bildschirm sehen können. Sony verzichtet beim Verpackungsmaterial auf Plastik und verwendet nur recycelte Materialien und Zellulose-Vliese. Damit unterstreicht Sony sein Bestreben, die Umweltauswirkungen seiner Produkte und Verfahren zu minimieren. Was haltet ihr von dieser Ankündigung, hat Sony da etwas für euch im Angebot?