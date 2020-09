Sony stellt das Premium-Smartphone Xperia 5 II vor

Mit dem Sony Xperia 5 II kommt der kleine Bruder des Anfang 2020 präsentierten Xperia 1 II auf den Markt. Lest hier mehr, was euch mit diesem Gerät erwartet!

For the Players?

Für das ultimative, mobile Spielerlebnis wartet das Xperia 5 II so wie sein großer Bruder Xperia 1 II mit dem Spieleoptimierer auf. Überarbeitet und zusammen mit Mobile-Gamern entwickelt, lassen sich darüber spielstörende Benachrichtigungen ausschalten, die Kamerataste deaktivieren, das Spielgeschehen live aufzeichnen oder parallel YouTube-Videos einblenden. Das Smartphone laden, spielen und gleichzeitig über die 3,5 mm-Klinkenbuchse Musik hören ist für das Gerät absolut kein Problem. Die Heat Suppression Power Control sorgt dafür, dass das Smartphone auch bei intensivem Gaming nicht zu heiß wird.

Wer am liebsten mit angestecktem Stromkabel auf Highscore-Jagd geht, muss sich um den Akku ebenfalls nicht mehr sorgen. Der Strom des Ladekabels wird beim Spielen nicht in den Akku, sondern direkt an die entsprechende Hardware geliefert, was den Akku entlastet. Für das echte Gaming-Erlebnis lässt sich außerdem ein PlayStation 4 DUALSHOCK 4 Wireless Controller mit dem Gerät verbinden. Xperia ist das offizielle Smartphone von Call of Duty: Das Mobile World Championship Tournament 2020 und das Xperia 5 II bieten in Zusammenarbeit mit Qualcomm Snapdragon Elite Gaming ein optimiertes Spieleerlebnis.

Es gibt auf die Augen…

Die perfekte Bühne für spannende Videos, intensives Gaming und ausgiebiges Binge-Watching bietet das gestochen scharfe CinemaWide 6,1 Zoll (15,5 cm) FHD+ HDR OLED-Display im 21:9 Format. Es bietet nicht nur die Möglichkeit, Filme unterwegs wie im Kino zu erleben, sondern auch mehr Platz für Multitasking. Social Media Newsfeed, E-Mails oder Kalender können parallel überprüft werden, während der Nutzer Videos oder die Lieblingsserie verfolgt. Das zeitlose und schlichte Design des Xperia 5 II mit Corning Gorilla Glas 6 und nur 8 mm Dicke liegt dank abgerundeter Kanten perfekt in der Hand.

An der rechten Geräteseite befindet sich der Powerbutton mit integriertem Fingerabdrucksensor, die Kamerataste sowie die Lautstärkewippe. Erstmals verfügt das Sony Xperia 5 II über eine dedizierte Google Assistant-Taste. Über langes Drücken lassen sich darüber unter anderem Musik anschalten, E-Mails senden oder auch eine Schnellsuche via Spracheingabe aktivieren. Nach IP65/68 gegen das Eindringen von Wasser und Staub zertifiziert bleibt das Sony Xperia 5 II auch bei schlechtem Wetter der ideale, handliche Begleiter.

…und auf die Ohren

Für den perfekten Klang hält das Xperia 5 II die bekannten Sony Technologien wie HiRes Audio, HiRes Audio Wireless, DSEE Ultimate und aptX Unterstützung bereit. Beim Filmschauen sorgt Dolby Atmos, abgestimmt in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Entertainment, für ein mehrdimensionales Surround-Sound-Erlebnis. Außerdem lässt 360 Reality Audio von Sony eine dreidimensional umhüllende Klanglandschaft entstehen, die angeblich an das Rundum-Erlebnis einer Live-Darbietung heranreicht.

Dieses wird über den integrierten Hardware-Decoder ermöglicht, der eine objektbasierte, räumliche Audiotechnologie nutzt und die Sound-Daten analysiert. Kompatible Musiktitel finden sich unter anderem auf der Musik- und Entertainmentplattform TIDAL, für die KäuferInnen des Xperia 5 II ein dreimonatiges Gratis-Abo erhalten. Außerdem garantieren die Stereo-Front-Lautsprecher auch ohne Kopfhörer ein einzigartiges und ausbalanciertes Klangerlebnis.

Die Technik des Sony Xperia 5 II

Das neue Sony Xperia 5 II kommt mit einem handlichen 6,1 Zoll (15,5 cm) FHD+ HDR OLED-Display und einer Bildwiederholungsrate von 120 Hz. Darüber hinaus bietet es den Qualcomm Snapdragon 865 mit 5G Mobile Plattform sowie seinem 5G-Modem Qualcomm X55, 8 GB RAM sowie 128 GB internem Speicher, der via microSD-Kartenslot erweiterbar ist. Das Smartphone hat einen Akku verbaut, der 4.000 mAh fasst. Die Schnellladefunktion sorgt dafür, dass Geschwindigkeit und Leistung mit der nötigen Energie versorgt werden. Foto-Fans dürfen sich hingegen auf die vielseitige Triple-Kamera freuen: Mit 16 mm Superweitwinkel, 24 mm Weitwinkel und 70 mm Tele sowie je 12 Megapixel Auflösung punktet die Kamera mit dem gleichen Highspeed wie der des Xperia 1 II.

Der kontinuierliche Autofokus mit 60 BpS Echtzeit-Tracking (und Echtzeit-Augenautofokus für Menschen und Tiere) aus der Kameratechnologie der Alpha-Serie soll gestochen scharfe Bilder ermöglichen. Sogar ausgewogen belichtete Serienaufnahmen mit bis zu 20 BpS selbst bei sich schnell bewegenden Motiven werden versprochen! Die Kamera mit Zeiss-Optik wurde speziell für das Xperia 5 II kalibriert und verfügt über das bekannte ZEISS T-Coating, das Lichtreflektionen reduziert und für bestechende Kontrast- und Bildwiedergabe sorgt. Dank des großen 1/1,7“-Sensors und der Rauschunterdrückung mit dem Bionz X for Mobile werden auch bei schlechten Lichtverhältnissen qualitativ hochwertige Bilder aufgenommen.

Das Sony Xperia 5 II wird für 899 Euro (UVP) erhältlich sein. Wann genau das sein wird, ist noch unklar, dafür könnt ihr euch aber auf der offiziellen Website anmelden. Dann werdet ihr verständigt, wann es so weit ist!