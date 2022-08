Sony bestätigt: Das PlayStation VR2-Headset kommt Anfang 2023

Der ursprüngliche Termin konnte nicht gehalten werden: Sony bringt das PlayStation VR2-Headset Anfang 2023 in den Handel.

Mehr zu Sonys PlayStation VR2-Headset

Sonys PlayStation VR2-Headset kommt “Anfang 2023”, laut Posts, die das Unternehmen auf Twitter und Instagram gemacht hat. Sony hat in den letzten Monaten Informationen über das kommende Headset geteilt, und jetzt haben wir zumindest einen Zeitrahmen, in dem wir damit rechnen können, die Hardware in die Hände zu bekommen. Im Gegensatz zum Original PlayStation VR-Headset verwendet die PS VR2 keine Kamera, die an die PS5 angeschlossen ist, um eure Bewegungen zu verfolgen. Stattdessen wird es Inside-Out-Tracking verwenden, das ohne Kamera auskommt. Zudem lässt euch die PS VR2 auch eure Umgebung sehen, während ihr das Headset tragt. Hier der offizielle Tweet von PlayStation UK: