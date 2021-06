Sonos Radio HD: Österreich- und Deutschlandstart erfolgt

Sonos feiert heute den Sonos Radio HD Österreich- und Deutschlandstart. Seit dem erfolgreichen Start im April 2020 hat der Radio Streaming Dienst Sonos Radio sein Programm stetig erweitert und weiterentwickelt. Neue Kollaborationen mit bekannten Größen aus der Musikbranche ermöglichen es euch in Form von handkuratierten Sendern den Sound ihrer LieblingskünstlerInnen zu entdecken und direkt in ihre Inspirationen einzutauchen.

Was ihr über Sonos Radio HD wissen müsst

Der Dienst startete am 12. November 2020 in den USA und Großbritannien und bietet noch mehr exklusive Inhalte in CD-Qualität. Musikalisch wird der Launch von Sonos Radio HD in Österreich, Deutschland, Kanada, Frankreich und den Niederlanden durch den exklusiven neuen Sender, The Lighthouse, mit über 300 bisher unveröffentlichten Tracks von Brian Eno eingeläutet. Sonos UserInnen können nach einer kostenlosen einmonatigen Testversion Sonos Radio HD auf sonos.com für nur € 7,99 pro Monat abonnieren.

Sonos Radio HD bietet über die Sonos S2 App noch mehr exklusive Inhalte mit überragender CD-Audioqualität (16 Bit/44,1 kHz FLAC) und somit den hochwertigsten Sound, den ein Radio Streaming Service zu bieten hat. Durch HD Audio wird die Vielzahl an ausgewählten, kuratierten und programmierten Songs für Sonos Radio noch detaillierter wiedergegeben. So erleben Fans eine einzigartige Sonos Sound Experience zuhause. Sonos Radio Fans können ab sofort die HD-Variante hören, um exklusive Radiosender verschiedener Genres, Musik zum Einschlafen und Entspannen und noch mehr Inhalte erstklassiger KünstlerInnen zu entdecken. Mit Sonos Radio HD könnt ihr werbefrei Songs überspringen und erneut abspielen.