Sonos Move Akku-Kits ab sofort erhältlich

Sonos lanciert pünktlich zum Start ins neue Jahr Sonos Move Akku-Kits, die ab sofort erhältlich sind.

Was haben die Sonos Move Akku-Kits zu bieten?

Die Haltbarkeit des Akkus vom Sonos Move kann abhängig von der Nutzung variieren und entspricht in etwa einer Lebensdauer von 900 Ladezyklen, was eine Lebenszeit von 3 Jahren ist. Das Akku-Kit sorgt dafür, dass die Nutzer lange Freude an ihrem Sonos Move haben – auch nach vielen Jahren. Im Akku-Kit sind, neben dem neuen Akku, alle Teile für einen einfachen Austausch, wie Werkzeug und Ersatzschrauben, enthalten.

Der Austausch-Akku ist für 79 Euro auf Sonos.com erhältlich.