Sonic the Hedgehog 4 kommt am 19. März 2027 in die Kinos

Paramount hat den vierten Eintrag in seiner Sonic the Hedgehog-Filmreihe mit einem Releasetermin versehen. März 2027 ist es so weit!

Über Sonic the Hedgehog 4

Sonic the Hedgehog 4 wird am 19. März 2027 in die Kinos kommen, wurde am Dienstag bekannt gegeben. Wie Variety berichtet, ist Sonic the Hedgehog 3, der im Dezember veröffentlicht wurde, jetzt offiziell die umsatzstärkste Folge des Franchise, das an den weltweiten Kinokassen über 1 Milliarde US-Dollar eingebracht hat. Der erste Sonic-Film, der im Februar 2020 veröffentlicht wurde, verdiente 148 Millionen Dollar in den USA und 319,7 Millionen Dollar weltweit.

Die Fortsetzung, die im April 2022 erschien, spielte in den USA 148 Millionen US-Dollar und weltweit 319 Millionen US-Dollar ein. Sonic 3 hat bisher 218 Millionen US-Dollar im Inland und 422 Millionen US-Dollar weltweit verdient. Alle drei Sonic-Filme wurden von Jeff Fowler inszeniert und mit Jim Carrey als Dr. Robotnik und Ben Schwartz als Sonic. Carrey sagte kürzlich, dass er offen dafür ist, für einen weiteren Sonic-Film zurückzukehren. Insgesamt sehr gute Nachrichten für Sonic-Fans!