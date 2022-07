Sommergewinnspiel 2022 – Tag 25 – Hauptpreis

Badewetter, Sonne, Schweiß und coole Preise: Um euch durch die heißen Sommertage zu begleiten, gibt es bei uns das große Sommergewinnspiel 2022. Ab jetzt gibt es täglich coole Preise zu gewinnen. Das hier ist unser Hauptpreis und ihr habt eine ganze Woche Zeit mitzumachen. Was gibt’s zu gewinnen? Heute verlosen wir:

1x Brille aus der Red Bull Spect Gamechanger Kollektion – hier geht’s zu den Modellen

1x inklusive Gläser (in passender Stärke)



1x inklusive Sehtest Red Bull Spect Gamechanger Brillen



Jede Brille, die du willst. Egal wo du bist! Das ist das Motto des neuen Startups Klarsicht.online. Auf der gleichnamigen Plattform haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit aus über 5.000 Brillen sowie Sonnenbrillen ihr Lieblingsmodell zu erwerben. Mit Klarsicht.online wurde ein komplett neues Modell entwickelt. Partner-Optikerinnen und Optiker können hier ihr Sortiment anbieten und so allen zugänglich machen. FRAME Optics ist einer von derzeit 31 regionalen Meisteroptikbetrieben, die auf Klarsicht.online zu finden sind. FRAME Optics – das sind Robert, Aziz und Markus, die sich auf Gaming-Brillen spezialisiert haben.

FRAME on, GAME on!

Mit der Red Bull SPECT Gaming-Brille ATO_RX 5 ist man sofort bereit für jede Challenge vor dem Bildschirm. Die gelb getönten Brillengläser heben dein Spielerlebnis auf die nächste Stufe und schützen deine Augen vor den negativen Auswirkungen durch das Blaulicht. Du bekommst deine Gaming-Brille in deiner Stärke, damit du alles perfekt im Fokus behältst. Die entspiegelten Linsen garantieren besten Durchblick bei quasi keiner Reflexion auf den Brillengläsern. Die Fassung wird zu 45 Prozent aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt. Sie ist individuell einstellbar und mit deinem Headset kompatibel.

So funktioniert Klarsicht.online

Klarsicht.online ist ein einzigartiger Marktplatz, der die Qualität und den Service von lokalen Meisteroptikerinnen und -optikern mit den Vorteilen und der Bequemlichkeit des Onlineshoppings verbindet. Was für regionale Opiker und Optikerinnen sonst nur im eigenen Store möglich ist, kann so im gesamten DACH-Raum angeboten und auch gleich gekauft werden. Auch der Wiener Optikerbetrieb FRAME Optics ist seit Beginn Partnerbetrieb von Klarsicht.online. Aus einem einzigartigen Sortiment von über 5.000 Modellen und mehr als 100 Marken können Kundinnen und Kunden ihre Wunschbrille erwerben. Diese bekommen sie dann von jenem Meisteroptikerbetrieb geliefert, der sie auf Klarsicht.online anbietet. Klassische Sonnenbrillen werden so auf Klarsicht.online bestellt und vom Partnerbetrieb nach Hause geliefert. Handelt es sich um eine optische Brille – wie im Fall der Red Bull SPECT Gamechanger Brille, gibt es die Möglichkeit, die Brille gleich in der richtigen Sehstärke zu kaufen. Dies ist aber nur mit einem entsprechenden Sehtest möglich. Der Partner-Optikerbetrieb kann ganz einfach direkt online ausgewählt werden. Im Zuge der Brillenkonfiguration und Bestellung wird gleich ein fixer Termin vereinbart. Einfach hingehen, Sehtest machen und die perfekte angepasste Brille wird, ohne zweiten Besuch beim Optiker oder Optikerin, nach Hause geliefert.

Und so funktioniert es mit dem Gewinnspiel:



Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt die Red Bull SPECT Gaming-Brille ATO_RX 5 zugeschickt, vereinbart über Klarsicht.online (hello@klarsicht.online) einen Sehtest-Termin, geht mit der Brille zu FRAME Optics zum vereinbarten Termin und FRAME Optics fertigt deine Gaming-Brille in der richtigen Stärke an. Der oder die Glückliche muss sie nicht persönlich abholen, sondern bekommt sie direkt von FRAME Optics zugestellt. Und das kommt in einer umweltfreundlichen Mehrwegbox mit einem Rücksendelabel. Sogar das Füllmaterial aus Maisstärke ist nachhaltig und heimkompostierbar. So kann es guten Gewissens im Blumentopf oder im Garten landen.

Damit ihr ab sofort alles perfekt im Fokus behaltet!

Alles Weitere auf: www.klarsicht.online

Und hier geht es direkt zu FRAME Optics auf Klarsicht.online:

https://www.klarsicht.online/deine-spezialisten-fuer-gaming-brillen-frame-optics