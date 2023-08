Somerville kommt Ende August 2023 auf PlayStation-Konsolen

In diesem narrativen Sci-Fi-Abenteuer betreten wir eine Welt, die von einer jenseitigen Invasion getroffen wurde. Die Katastrophe hat die stimmungsvolle Welt nachhaltig verändert, und wir entdecken nach und nach die Auswirkungen von Konflikten und Kriegen. Das Spiel, das von manchen als schönstes Game aller Zeiten beschrieben wird, fordert uns heraus, eine Reihe von Rätseln in einer veränderten Landschaft zu lösen. Der Clou an Somerville ist, dass ein außerirdisches Material vorkommt, und eure Figur wird sie auf verschiedene Weise manipulieren können.

Das Spiel erschien schon 2022 auf PC und Xbox-Konsolen, auch via Game Pass. Wenn ihr also an Außerirdischen interessiert seid, passt das Setting schon mal grundsätzlich. Die Geschichte entführt euch dann ein wenig, berührt die vorhin angesprochenen Auswirkungen von Kriegen, und ihr müsst dann vor Lebensformen fliehen oder euch verstecken. Zudem gibt es mehrere mögliche Enden, also ist auch ein wenig Wiederspielwert gegeben. Wenn Somerville auf PlayStation 4 und PS5 erscheint, wird es exklusive Funktionen wie haptisches Feedback und die Verwendung der DualSense-Beleuchtung enthalten, um die Kräfte widerzuspiegeln, die wir im Spiel nutzen.