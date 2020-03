So könnt ihr The Mandalorian ohne Disney+ gucken

Die neue Star Wars-Serie The Mandalorian startet bekanntlich am 24. März 2020 auf Disneys eigenem Streaming-Dienst Disney+. Für alle eingefleischten Fans der Weltraumsaga stellt sich da natürlich die Frage, ob sich ein Abonnement zu Auftakt der ersten Staffel auch auszahlt. Diese Frage können wir an dieser Stelle natürlich noch nicht beantworten. Wir haben aber einen TV-Tipp für euch, der eine Entscheidung darüber erleichtern könnte.

Am Sonntag, dem 22. März 2020, zelebriert der Privatsender ProSieben nämlich den anstehenden Start von The Mandalorian mit der Ausstrahlung von massig Sternensaga-Content. Ab 17:50 Uhr läuft der Fanliebling Episode V – Das Imperium schlägt zurück und pünktlich zur Primetime um 20:15 Uhr folgt dann die erste Folge von The Mandalorian. Im Anschluss um 20:50 Uhr wird dann auch noch Episode VIII – Die letzten Jedi ausgestrahlt.

So kommt ihr nicht nur in den Genuss, die erste Folge der brandneuen Star Wars-Serie komplett ohne Disney+ Abo zu gucken. Ihr habt auch prompt den direkten Vergleich mit einem absoluten Kult-Klassiker aus der weit, weit entfernten Galaxis. Ihr könnt so für euch selbst entscheiden, ob ihr die weiteren Episoden unbedingt sehen wollt und ob euch das eine Disney+-Mitgliedschaft wert ist.

Übrigens: wer um 23:55 Uhr immer noch keine Entscheidung getroffen hat, und von Weltraum-Operas einfach nicht genug bekommt, der kann sich dann noch einmal die Wiederholung der ersten Folge von The Mandalorian reinziehen. Möge die Macht mit euch sein!