So könnt ihr Psycho-Pass Sinners of the System trotzdem sehen

Gute Nachrichten für die Psycho-Pass-Fans – nachdem Kazé Deutschland wegen der Corona Vorsichtsnachnahmen das Psycho-Pass Sinners of the System Kinoevent absagen mussten, könnt ihr den Film nun doch erleben. Möglich gemacht wird dies mit einem Kazé Anime Nights Virtual Ticket. Von Dienstag, 31. März um 20 Uhr bis Donnerstag, 2. April bis 20 Uhr könnt ihr für 48 Stunden ein Sonderticket für die Streaming-Plattform Anime on Demand für den Preis von 9,95 Euro erwerben, und so Psycho Pass Sinners of the System bequem zu Hause schauen. Dieses Kino-Event wird dem Streaming-Angebot für den Event-Zeitraum exklusiv zugefügt.

Das ist alles im Kazé Anime Nights Virtual Ticket enthalten: