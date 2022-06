Slime Rancher 2 startet im Herbst 2022 voll durch

Slime Rancher 2 wird im Herbst für Xbox Serie und PC auf den Markt kommen, kündigte der Entwickler Monomi Park an.

Mehr über Slime Rancher 2

Der Titel wird auch über den Xbox Game Pass verfügbar sein. Hier ist eine Übersicht über das Spiel via der offiziellen Steam-Seite: Slime Rancher 2 ist eine Fortsetzung des preisgekrönten, Smash-Hit-Originals, das von über 10 Millionen Fans weltweit genossen wurde. Setzt die Abenteuer von Beatrix LeBeau fort, während sie nach Rainbow Island reist, einem mysteriösen Land voller alter Technologie, unbekannter natürlicher Ressourcen und einer Lawine von neuen wackelig-glibberigen Schleimen, die es zu entdecken gilt.

Während Beatrix versucht, die Geheimnisse der Insel zu lüften und ihren wahren Zweck aufzudecken, wird sie in einem schönen Wintergarten wohnen, dessen funkelnde Glaswände ihr vollen Blick auf das prismatische Paradies geben, das sie jetzt ihr Zuhause nennt. Natürlich dürfen eine Ranch und eine Farm nicht fehlen, und so erkundet ihr eine lebendige neue Welt. Während ihr euer Konservatorium auf Rainbow Island ausbaut, entdeckt ihr neue Schleime, sammelt Ressourcen und verstärkt eure eigene Ausrüstung. Wie das ganze in Action aussieht, zeigt ein neuer Trailer zu Slime Rancher 2!