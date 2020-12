Skyforge Switch-Version kommt im Februar 2021

Ende September angekündigt, gibt es nun einen neuen Skyforge Switch Releasetermin. Demnach soll das Sci-Fi-MMO am 4.2.2021 das Switch-Debüt feiern. Neue Unsterbliche werden in der Lage sein, in ferne Welten zu reisen, unglaubliche Kräfte zu erwecken und den Planeten Aelion in hunderten von spannenden Spielstunden vor einer Invasion zu verteidigen.

Was erwartet euch?

Obwohl sich der Starttermin leicht geändert hat, arbeiten die Entwickler hart daran, dass diese Version die Switch SpielerInnen ebenso in den Bann zieht, wie dies bereits auf anderen Plattformen der Fall ist. Die Entwicklung befindet sich derzeit in der Endphase, und die zusätzliche Zeit wird genutzt, um Skyforge in seinem neuen Zuhause zum Strahlen zu bringen.Rechtzeitig zum Start werden auch neue und exklusive Inhalte vorbereitet. SpielerInnen, die die Tutorial-Missionen innerhalb der ersten Wochen nach der Veröffentlichung abschließen, erhalten das epische Cyber-Krieger-Kostüm sowie fünf weitere göttliche Kosmetika, mit denen sie ihre Unsterblichen ausrüsten können. Die neuen Founder’s Packs mit den Switch-exklusiven Flügeln“ Codename NX“, deren Farbschemata von den Switch- Joy-Con Controllern Neon Red und Neon Blue inspiriert wurden, werden zur Markteinführung im Nintendo eShop erhältlich sein. Kurz darauf steht Aelion bereits im Fadenkreuz des ersten Angriffs im Rahmen der ersten Invasion unmittelbar nach Release.