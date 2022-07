Skate 4 oder doch SK4TE? Egal, es kommt einmal

Das letzte Spiel der Serie war Skate 3, das 2010 veröffentlicht wurde. Die Serie wurde ursprünglich vom Black Box-Studio von EA in Vancouver entwickelt. Dieses Team wurde mit EA Canada zusammengeführt, und Black Box wurde 2013 geschlossen. Full Circle und EA werden also Freiwillige für Spieltests suchen, was nur auf Einladung geschehen wird. Zudem wird es den Teilnehmer:innen nicht erlaubt sein, Videos, Screenshots oder Livestreams von dem, was sie spielen, zu teilen. Das macht Sinn, wenn das Spiel noch mitten in der Entwicklung steckt: “Es ist noch früh, aber wir wollen alles richtig machen und das heißt, dass wir dich an Bord holen möchten.“ Weitere Details zum Spieltestprogramm findet ihr in einer FAQ auf der EA-Website.