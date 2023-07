Shrek kehrt (endlich?) zurück, dank DreamWorks All-Star Kart Racing

Mit DreamWorks All-Star Kart Racing wird ein Traum für Fans wahr: Ein moderner Titel für alle Plattformen mit den DreamWorks-Figuren!

Mehr zu DreamWorks All-Star Kart Racing

Das legendäre Mario Kart hat es vorgemacht, nun folgte kürzlich Disney Speedstorm, und nun das: Shrek wird zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt in einem neu angekündigten Kartspiel zu Konsolenspielen zurückkehren. DreamWorks All-Star Kart Racing wird Charaktere aus einer Vielzahl von DreamWorks-Filmen bieten, darunter Shrek, Trolls, Kung Fu Panda, The Boss Baby, Madagascar, Drachenzähmen leicht gemacht, Der gestiefelte Kater und mehr. Das Spiel wird von Gamemill Entertainment veröffentlicht und von Bamtang Games entwickelt, die beide für die jüngste Nickelodeon Kart Racers-Spieleserie verantwortlich waren. Der Titel wird auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch veröffentlicht – wann genau, ist noch unklar, aber es soll so sein. Laut Gamemill wird das Spiel 20 spielbare Charaktere enthalten, darunter Shrek, Po, Boss Baby, den gestiefelten Kater, Hicks und Astrid.

Es wird auch Strecken enthalten, die an den bekannten Orten der Filme spielen – Weit Weit Weg aus Shrek, aber auch der Zoo von Madagascar ist zu sehen. Zudem dürft ihr Trolle sammeln, die euch Boni bieten, und natürlich werden auch die Trolle spielbar sein. DreamWorks All-Star Kart Racing wird in einer Standard-Edition für 39,99 Euro und einer Digital Deluxe Edition für 49,99 Euro erhältlich sein. Die Digital Deluxe Edition wird zwei exklusive Karts und zwei exklusive Charaktere enthalten, Master Oogway von Kung Fu Panda und Wolf von Puss in Boots. Doch so cool das Ganze auch klingt, es ist jedenfalls nicht etwas noch nie Dagewesenes. Richtig gelesen, es ist nicht das erste DreamWorks-Rennspiel, denn falls ihr euch erinnert, gab es zu PS3-Zeiten schon mal etwas in der Art namens DreamWorks Super Star Kartz…