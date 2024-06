Shrek 5 ist in Arbeit, auch ein Esel-Film soll kommen?!

Ein fünfter Shrek-Film ist angeblich schon eine Weile in Arbeit, und der Co-Star der Originalfilme Eddie Murphy als Esel hat bestätigt, dass er auf dem Weg ist.

Shrek kehrt erneut zurück

Es war einmal eine Zeit, in der Shrek das Maß aller Dinge war. Doch seit 2010 gab es keinen neuen Shrek-Film mehr, obwohl es das zweitstärkste Animations-Franchise aller Zeiten ist. Seit Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch und Für immer Shrek wurde es sehr still um die Reihe. Doch nun wird alles anders: Es klingt, als würde sich das alles ändern. Denn in einem Interview mit Collider hat Eddie Murphy (immerhin die Stimme des Esels höchstselbst) bestätigt, dass er schon Aufnahmen für Shrek 5 gemacht hat – nächstes Jahr soll der Streifen erscheinen. “Wir haben vor 5 Monaten angefangen, Shrek zu machen”, sagte der Schauspieler. “Ich habe den ersten Akt aufgenommen, und wir werden es dieses Jahr tun, wir werden es beenden.”

Dies ist jedoch nicht die einzige Shrek-bezogene Nachricht, die er teilte, da er weiter sagte: “Shrek kommt heraus, und Esel wird seinen eigenen Film haben. Also werden wir einen Shrek machen, und wir machen einen Esel-[Film]”. Das ist richtig, Esel bekommt sein eigenes Spin-off. Es ist nicht ganz überraschend, da Murphy zuvor gesagt hat, dass er denkt, dass es einen Esel-Film geben sollte, also war es vielleicht ein Anstoß von ihm? Murphy stellte auch klar, dass er nicht gleichzeitig an beiden Projekten arbeitet, und sagte: “Nein, nicht gleichzeitig. Ich habe angefangen, Shrek aufzunehmen, ich glaube, es kommt 2025 heraus, und wir machen als nächstes dann den Esel-Film.” Was sagt ihr zu dieser Ankündigung, freut ihr euch auf die Filme?