Shokz OpenFit Pro Test: Offene Ohrhörer, nicht nur für den Sport

Mit den Shokz OpenFit Pro manifestiert sich etwas Neues: Angenehme Sportkopfhörer mit viel Technik! Neue Dimensionen für offenes Hören Die Shokz OpenFit Pro stellen sich als deutlich mehr dar als nur ein weiteres Paar Ohrhörer – sie markieren einen echten Wendepunkt in einer Kategorie, die lange Zeit als technologisch festgefahren galt. Hersteller Shokz präsentiert auf der offiziellen Website stolz die erste Open-Ear-Lösung am Markt, die ein aktives Noise-Reduction-System mit der charakteristischen Offenheit seiner legendären Bügel-Bauweise verbindet. Shokz bewirbt die OpenFit Pro als das Flaggschiff seiner Ohrhörer-Reihe dementsprechend, und Munition gibt es zur Genüge. Dieses Produkt ist ausgestattet mit hochmodernen Dual-Diaphragma-Treibern, intelligenter Geräuschreduzierung und echter Dolby-Atmos-Unterstützung mit vollständiger Head-Tracking-Funktion. Das Versprechen des Herstellers: superpräzise Klangwiedergabe, ganztägiger Tragekomfort ohne Ermüdung und eine Akkulaufzeit, die wirklich beeindruckt, namentlich bis zu 50 Stunden mit dem Ladeetui. Eine revolutionäre Kombination, die im Grunde zwei Universen vereint, die eigentlich bis dato nicht käuflich zu erstehen war. Legen wir los, packen wir die Ohrhörer aus!

Flugs im Einsatz Der Moment des Auspackens der OpenFit Pro vermittelt sofort: Hier liegt ein Premium-Produkt vor. Das Ladecase selbst zeigt handwerkliche Liebe zum Detail, es gibt keine scharfen Kanten oder unschönen Lösungen. Dieses öffnet sich mit einer sanften Bewegung, und wenn ihr es zufallen lasst, klingt es fast so, als würde die Türe eines kleinen, hochwertigen Autos zufallen. Die beiden Ohrhörer (unsere kamen in Weiß) mit ihren charakteristischen Nickel-Titan-Bügeln liegen gebettet vor euch wie ein modernes Schmuckstück anmutenden Ladecase aus hochwertigem Kunststoff. Es unterstützt kabelloses Laden und wirkt in der Hand wie ein Statement für den Qualitätsanspruch von Shokz. Im Lieferumfang findet sich ein USB-C-Ladekabel, ein Zubehör für zusätzlichen Halt sowie eine prägnante Kurzanleitung. Die Inbetriebnahme selbst ist maximal unkompliziert: Ohrhörer aus dem Case nehmen, mit dem Smartphone-Bluetooth koppeln, fertig. Selbst absolute Tech-Anfänger sollten keine Schwierigkeiten damit haben, und für erfahrene Nutzer ist das Setup schneller erledigt als der erste Schluck Kaffee. Nach dem ersten Einschalten und dem Koppeln mit einem iOS- oder Android-Gerät installiert ihr die Shokz-App, sie bedient Präferenzen und bietet sofort eine Firmware-Aktualisierung an. In unserem Fall war die Version EU_V_03 aktuell und machte keine Probleme. Über die Shokz-App Bevor wir uns dem Praxistest widmen, möchte ich noch kurz die Möglichkeiten, die ihr mit der Shokz-App habt, erläutern. Natürlich seht ihr die Batterieanzeige der einzelnen Ohrhörer und des Ladecases, und darunter gibt es den Punkt Geräuschkontrolle. Hier dürft ihr zwischen dem Offenen Modus und dem Geräuschreduzierungsmodus wechseln. Der Offene Modus lässt einfach alle Geräusche ohne Manipulation durch, und der Geräuschreduzierungsmodus tut sein Möglichstes, Umgebungsgeräusche zu verringern. Unter den Soundeinstellungen findet ihr Dolby Atmos, Kopf-Tracking und die Toneinstellungen, sie beherbergen fünf EQ-Modi und einen anpassbaren Zehn-Band-Equalizer. Weitere Einstellungen umfassen das bereits bestens bekannte MultiPoint Pairing mit zwei Geräten, ihr könnt die Tasten auf beiden Earbuds anpassen (wobei das sehr spartanisch ausfällt), und es gibt auch den Punkt „Earbuds finden“, falls ihr sie mal verloren haben solltet. Eine intelligente Trageerkennung gibt es ebenso zu aktivieren wie Audio-Verbindungseinstellungen (Standard, niedrige Latenz oder hohe Stabilität). Neben der bereits erwähnten Firmware-Update-Funktion ist auch noch ein digitales Nutzerhandbuch mit von der Partie, so könnt ihr euch interaktiv ansehen, wie die Shokz OpenFit Pro zu tragen sind oder wie ihr das Stützzubehör befestigen könnt, falls ihr es benötigt. Die Shokz OpenFit Pro im Alltag Hersteller Shokz kann natürlich Fitness-Kopfhörer mit Bügel, und das fällt auch bei diesen Open-Ear-Geräten auf. Die Ohrhörer wiegen einzeln etwa zwölf Gramm, und das aber mit Bügeln, das heißt, das Gewicht verteilt sich da recht klug. Der Bügel aus Kunststoff schmiegt sich sanft an die Ohren an, ohne zu zwicken oder zu drücken. Besonders cool ist, dass die Earbuds nicht ins Ohr ragen, sondern sie ruhen sanft vor dem Ohrkanal, was den charakteristischen Open-Ear-Sound überhaupt erst ermöglicht. Beim Start eines Songs offenbaren sich sofort die Stärken dieser Ohrhörer, und hier wird es interessant. Der Klang ist kristallklar und überraschend dynamisch, der Bass ist wirklich vorhanden, ohne dabei zu satt, dröhnend oder verzerrt zu wirken. Die Mittentöne, wo Stimmen und Instrumente leben, klingen warm und natürlich, und die Höhen schimmern glasklar auf, ohne je hart zu werden. Das Open-Ear-Prinzip bedeutet, dass die Umgebung nicht vollständig ausgeblendet wird, was beim Joggen oder im Straßenverkehr ein sicheres Gefühl gibt. Aber hier kommt die echte Innovation ins Spiel: Die OpenEar-Noise-Reduction-Technologie (betont nicht als vollständig abdichtendes ANC, weil das ja dem Open-Ear-Ansatz widersprechen würde) dämpft Umgebungslärm merklich ab. Im praktischen Test während einer Auto- oder Zugfahrt hebt sich die Musik etwa deutlich stärker vom Hintergrundgeräusch ab, als man es von früheren Open-Ear-Modellen gewohnt ist, ohne dabei die Umgebung völlig auszublenden. Das ist ein cleverer Kompromiss. Im Fitnessstudio oder beim Training funktioniert es ähnlich: Der Bass wird nicht von Maschinengeräuschen überlagert, man bleibt aber trotzdem im Geschehen. Plötzliche Geräusche nehmt ihr dank Open-Ear-Bauweise natürlich nach wie vor deutlich wahr. Die intelligente Trageerkennung pausiert die Wiedergabe automatisch, sobald ihr die Ohrhörer abnehmt, und setzt sie fort, wenn ihr sie wieder ansetzt. Etwas schade finde ich, dass an den Ohrhörern die Lautstärkeregelung nur langsam funktioniert und die Knopfbelegung in der App kaum veränderbar ist.

Besonders hervorzuheben Nach einer längeren Testphase gibt es einige Unterschiede zur Konkurrenz, die nicht nur im Direktvergleich auffallen. Zunächst einmal sind da die synchronisierten Dual-Diaphragma-Treiber mit ihrer innovativen SuperBoost-Technologie zu erwähnen. Das führt zu einer Frequenzbanderweiterung bis 40 kHz, was bedeutet, dass man Details in der Musik hören sollte, die bei anderen Open-Ear-Modellen völlig verloren gehen. Da wir als Menschen nur bis 20 kHz wirklich hören können, wird es hier bestenfalls um Nuancen gehen. Aber das Dolby-Atmos-System mit Head-Tracking ist ein weiteres Highlight, das auch tatsächlich funktioniert. Wenn ihr Musik hört, einen Film auf dem Smartphone oder Tablet schaut und euren Kopf bewegt, folgt die räumliche Soundbühne dieser Bewegung nach. Das ist kein oberflächliches Gimmick, sondern eine spürbare Verbesserung des Immersionserlebnis, vor allem, weil es verzögerungsfrei funktioniert. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal derart Spaß mit Dolby Atmos-Testmaterial auf YouTube und Konsorten hatte! Die Triple-Mic-Konfiguration mit KI-Unterstützung sorgt nicht nur für die Noise Reduction, sondern auch für kristallklare Sprachaufnahmen bei Telefonaten. Im Büro oder auch im freien Gelände funktioniert es beeindruckend zuverlässig. Das Multipoint-Feature (danke, Bluetooth-Standard ab Version 5.0!) ermöglicht es, zwei Geräte gleichzeitig verbunden zu haben. Dies ist perfekt für die Arbeit am Laptop, während das Smartphone daneben liegt und plötzlich ein Anruf kommt. Ein kleines, aber wichtiges Feature: Die App zeigt in Echtzeit an, wie viel Akku noch in den Ohrhörern und dem Case verbleibt, was lästige Überraschungen verhindert. Details am Rande Die physische Taste an den Ohrhörern ist ziemlich durchdacht, sie sitzt am Ende des Hörers und lässt sich präzise bedienen, ohne dabei irgendwie ins Ohr zu drücken oder gar Druckschmerz zu verursachen. Langes Halten aktiviert die Geräuschkontrolle, ein einfaches Drücken pausiert die Wiedergabe, ein doppeltes Drücken springt zum nächsten Titel … das ist alles bekannt und leicht zu erlernen, lässt sich aber nur kaum anpassen. Wie bei allen guten Produkten lohnt sich auch hier der Blick auf die vermeintlichen Kleinigkeiten. Die IP55-Zertifizierung bedeutet Staub- und Spritzwasserschutz, die Buds sind ideal für Trainingseinheiten und schweißtreibende Aktivitäten. Bei intensiven Trainingseinheiten oder langen Joggingrunden bleibt der Sound stabil, und die Ohrhörer verrutschen nicht. Eine praktische Besonderheit ist die 10-Minuten-Schnellladefunktion, die für vier Stunden Spielzeit sorgt. Ideal, wenn ihr schon auf dem Sprung seid und die Ohrhörer gerade noch kurz laden könnt. Das kabellose Laden des Cases ist ein echtes Komfort-Feature, das man nicht mehr missen will. Beim Hantieren mit dem Case fällt auf, dass die Magnete sehr kräftig sind – die Ohrhörer klicken deutlich hörbar und fühlbar in die Aussparungen, was das Gefühl verstärkt, ein hochwertiges Produkt in der Hand zu halten. Dieser Eindruck wird von der beeindruckenden Technik im Inneren noch weiter verstärkt. Shokz OpenFit Pro: Die Technik Die technischen Eckdaten der OpenFit Pro lesen sich wie eine Wunschliste für Audio-Enthusiasten. Der Frequenzbereich erstreckt sich bis 40 kHz, was einem großen 16,7-Millimeter-Rundspeaker entspricht, das ist recht ungewöhnlich für so kompakte Geräte. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung: Ohne der Geräuschreduzierung hält jeder Ohrhörer bis zu zwölf Stunden, mit aktiviertem ANC schrumpft das auf etwa sechs Stunden. Mit dem Ladecase kommen insgesamt bis zu 50 Stunden zusammen, oder etwa 24 Stunden mit permanent aktivierter Noise Reduction. Die drahtlose Schnellladefunktion lädt ein komplett entladenes Case mit den Ohrhörern in unter zwei Stunden vollständig auf. Der Bluetooth-Standard 6.1 bietet theoretisch Ultra-Wideband und andere moderne Features, wobei Shokz diese noch nicht voll ausgeschöpft hat. Das Mikrofonsystem mit drei Mikrofonen pro Seite und dem Shokz Ear-Canal Adaptive Algorithm ist speziell darauf ausgelegt, die Geräuschreduzierung für unterschiedliche Ohrformen und Tragesituationen zu optimieren. Die Wasserdichtheit nach IP55-Standard bedeutet Schutz gegen Staub und Wasser aus allen Richtungen, das Produkt ist also auch für intensives Training tauglich, kleine Regenschauer inbegriffen. Das Ladecase, präzise aus hochwertigen Kunststoffen gefertigt, wirkt deutlich hochwertiger als bei anderen Modellen und bietet nun auch die Option des kabellosen Ladens per Qi-Technologie. Die Abmessungen der Ohrhörer betragen etwa 34 x 25 x 18 Millimeter, das Case ist kompakt genug, um in jede Hosentasche zu passen, ohne zu stören. Viel mehr gibt es nicht mehr zu sagen, also wenden wir uns dem Fazit zu!

Fazit: So müssen Fitness-Ohrhörer! Bislang galt: Hattet ihr euch für offene Ohrhörer entschieden, musstet ihr üblicherweise Umgebungslärm-Belästigung in Kauf nehmen. Wer sich Noise Cancellation wünschte, musste auf Umgebungsbewusstsein verzichten. Die Shokz OpenFit Pro brechen diesen Teufelskreis auf, zwar nicht komplett, aber so, dass es sich wirklich anfühlt wie ein echter Fortschritt. Ihre Kombination aus hochperformanten Dual-Diaphragma-Treibern, intelligenter Geräuschreduzierung, erstaunlich langer Akkulaufzeit und durchdachtem Design schaffen ein Produkt, das wirklich für jeden Tag taugt. Stimmen und andere Geräusche bleiben gut hörbar, eure Musik aber wird nicht von Straßenlärm überlagert. Die Reduzierung der Umgebungsgeräusche durch die neue Technologie fühlt sich nicht wie Isolation an, sondern mehr wie eine intelligente Lautstärkenanpassung. Der Tragekomfort und das Head-Tracking sind gut. Für den Preis von etwa 249,- Euro (UVP) erhaltet ihr entsprechend tatsächlich ein Gerät der Premium-Klasse, das auch Premium-Performance liefert. Kleinere Kritikpunkte könnten die fehlende Unterstützung für hochauflösende Audio-Codecs, die langsame Lautstärkeregelung und die geringe Anpassungsmöglichkeit der Knöpfe sein. Aber: Für alle, die den ganzen Tag Musik und dabei noch ihre Umgebung wahrnehmen möchten, und für alle, die offene Ohrhörer lieben, aber ihre Umgebung dämpfen wollen, können hier beruhigt zugreifen. Die Qualitätsverarbeitung ist hochwertig, jedes Detail hat seinen Platz und seinen Sinn, und das ganze Produkt hinterlässt den Eindruck, dass hier vieles bedacht und ausprobiert wurde. Insgesamt sind die Shokz OpenFit Pro ein Produkt, das seine ambitionierten Ziele erreicht, praktische Details liebt und beim täglichen Einsatz bewies, dass es wirklich funktioniert.