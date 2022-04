Sennheiser Sport True Wireless – Die sportlichen Begleiter im Test

Die blauen für den Aware-Modus lassen Geräusche von außen besser zum Ohr als jene für den Focus-Modus. Die Idee dahinter ist, dass es beim Laufen und Radfahren wichtig ist, weiter Geräusche wahrzunehmen. Die Hupe eines Autos oder Menschen, die Achtung rufen, will ich schließlich hören, auch wenn ich gerade im Flow bin. Rund 50% der Außenwelt treten dann tatsächlich noch ans Ohr. Aufgrund der Bauart solcher Kopfhörer ist das ein recht guter Wert. An der Ampel sind losfahrende Autos gut zu hören und es entsteht nicht das Gefühl, völlig in der eigenen Welt gefangen zu sein. Im Focus-Modus wird die Außenwelt besser abgeschirmt und das Musikerlebnis wird intensiver. Auch ohne das Aktivieren des Modus via App am Smartphone ist der Unterschied zwischen den Aufsätzen hörbar.

Inzwischen gibt es in den Sozialen Medien zahlreiche Memes, die sich über das Flow-Gefühl beim Sport, das volle Fokussieren auf den Moment, lustig machen. Earbuds mit ANC-Touch haben das zusätzlich verstärkt. Lautes Atmen, das manchmal in Stöhnen ausartetet, verschiedenste, geräuschvolle Körperfunktionen und ein leicht verbissener Gesichtsausdruck eigenen sich nun einmal sehr gut, um sich darüber lustig zu machen. Sennheiser hat diesen Punkt bei der Entwicklung seiner Sport True Wireless offensichtlich aufgenommen und ihnen ein “Focus&Aware” genanntes Feature verpasst. Zwei Arten von Gummi-Aufsätzen sollen die Außenwelt mal mehr und mal weniger ausblenden.

Box mit Inhalt – die Tonqualität

Neben den Earbuds finden sich in der Verpackung die bereits erwähnten Ohradapter aus Silikon in jeweils drei verschiedenen Größen. Ein Satz pro Modus. Zudem liefert Sennheiser die von sportlichen Earbuds gewohnten Ear-Hooks, die mit einem kleinen Haken für noch besseren Halt im Ohr sorgen. Aufbewahrt und geladen wird in einer optisch hochwertig wirkenden Ladebox mit USB-C Anschluss, deren mitgeliefertes Kabel wieder mal sehr kurz ausfällt. Das ist zwar jammern auf hohem Niveau, aber ich weiß wirklich nicht, auf welcher Höhe bei Sennheiser die Steckdosen verbaut sind, um so ein kurzes Kabel zu rechtfertigen. Bei mir hängt die Box immer in der Luft.

Wie bei anderen Kopfhörern der selben Marke braucht es eine eigene App, um die Buds mit der aktuellsten Software zu bespielen. Diese ist auch für die beiden ANC-Modi wichtig, mit einem einfachen Klick, kann zwischen beiden gewechselt werden. Erstmal via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, bieten die Sennheiser Sport True Wireless Earbuds ein gewohnt tolles Klangbild. Wer nachjustieren möchte, kann per Equalizer persönliche Einstellungen vornehmen und diese auch speichern. Sehr angenehm ist der voreingestellte Podcast-Modus, der Stimmen hervorhebt und so auch bei geringer Lautstärke gut verständlich macht. Insgesamt liefern die Sport True Wireless satte Bässe und klare Höhen. Dank Qualcomm aptX entstehen bei der Übertragung der Daten per Bluetooth kaum Verluste, was die Soundqualität deutlich verbessert.