Seht hier den Star Wars High Republic Launch Event Stream

Gute Nachrichten für die Star Wars-Fans – Der Star Wars High Republic Launch Event Stream startet in Kürze und bei uns könnt ihr den Stream auch gleich verfolgen.

Laut der Trailerbeschreibung erwartet uns ein richtiges Feuerwerk an Persönlichkeiten rund um Lucasfilms Kultfranchise. Kristin Baver, Michael Siglain und die Autoren Charles Soule, Justina Ireland, Cavan Scott, Claudia Gray und Daniel José Older laden zum ersten Eintauchen in die neue Star Wars Ära ein. In dem neuen, glorreichen Abschnitt Star Wars High Republic müssen sich die edlen und weisen Jedi-Ritter einer schrecklichen Bedrohung für sich selbst, der Galaxie und die Macht selbst stellen.