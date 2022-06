Sega bringt einen Sonic Central-Showcase auf YouTube und Twitch

Sega hat Pläne angekündigt, am 7. Juni einen Sonic the Hedgehog Livestream zu veranstalten. Was uns bei dieser Sonic Central erwarten wird?

Sonic Origins wird am 23. Juni für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch veröffentlicht. Die digitale Versionen der in der Sammlung enthaltenen eigenständigen Spiele sind die folgenden: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles und Sonic CD. Diese Titel wurden bereits im Mai aus dem Verkauf genommen. Sonic Frontiers wird zu Weihnachten 2022 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch kommen. Sega hat gesagt, dass der Titel wohl gute Wertungen absahnen wird. Denn Frontiers bietet eine offene Welt, während ihr gegen Feinde kämpft und die Starfall-Inseln erkundet. Ein erstes Gameplay gibt es bereits von IGN, allerdings wirkt die Welt darin etwas leblos und wie eine Tech-Demo. Mal sehen, was bei der Sonic Central angekündigt wird!