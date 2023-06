Secretlab Diablo IV Kollektion: Gamingstuhl im Lilith und Inarius-Design ab sofort erhältlich

Zum größten Game-Release des Jahres hat Secretlab ein ganz besonderes Schmuckstück für die wahren Fans auf Lager. Zusammen mit Blizzard Entertainment wird eine brandneue Secretlab Diablo IV Kollektion des Secretlab Titan Evo Gaming-Stuhls veröffentlicht. Je nachdem ob ihr lieber die Seite des Dunkels oder die Seite des Lichts unterstützt, gibt es je eine Lilith und Inarius Edition.

Was hat die Secret Lab Diablo IV Kollektion zu bieten?

Diablo 4 Lilith Edition

Feiert Liliths Rückkehr, während ihr auf dem Secretlab Diablo IV Lilith Edition Stuhl sitzt. Die Sünde ist euer Geburtsrecht – sprengt die Ketten und entdeckt euer wahres Ich. Der mit schwarzem Secretlab NEO Hybrid-Kunstleder und blutroten Akzenten gepolsterte Lilith Edition Stuhl wurde in den Tiefen der Brennenden Höllen geschmiedet. Die Rückseite ziert das gehörnte Antlitz der Gottesmutter, das in aufwändiger Stickerei gefertigt wurde. Ihre Flügel erstrecken sich bis zur Vorderseite des Stuhls und nehmen eine membranartige Form an, die an das Ritual erinnert, mit dem sie zurück nach Sanktuario gerufen wurde

Diablo 4 Inarius Edition

Der Weg der Erlösung liegt vor euch. Reinigt eure Seele für Inarius mit dem Secretlab Diablo IV Inarius Edition Stuhl – und folgt dem Licht. Der ehemalige Erzengel Inarius zeigt sich in seiner vollen Pracht auf der Rückseite des Stuhls, eine Hommage an den Vater Sanktuarios. Das strahlend weiße Secretlab NEO™ Hybrid-Kunstleder erinnert an das Licht des Hohen Himmels, während sich die leuchtenden Flügel von Inarius um die Vorderseite winden, die von goldenen Akzenten und grauen Paneelen akzentuiert wird.