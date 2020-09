Scott Pilgrim vs. The World: The Game kommt zurück!

Scott Pilgrim vs. The World: The Game feiert ein Comeback. Auf dem Ubisoft Forward-Event wurde der Titel angekündigt – lest hier mehr!

Über Scott Pilgrim vs. The World: The Game

Damals, im Jahre 2013, kam Scott Pilgrim vs. The World: The Game auf PS3 und Xbox 360 heraus. Allerdings währte die Freude nicht lange, da knapp ein Jahr später das Game von den Stores genommen wurde. Die Comic-Serie wurde darin wirklich toll adaptiert, und Chiptunes von Anamanaguchi waren ebenso mit von der Partie. Ubisoft hat im Rahmen des Forward-Events angekündigt, zu Weihnachten 2020 eine Complete Edition des Spiels zu bringen. Sämtlicher DLC wird ebenfalls inkludiert sein.

Die jahrelangen Schreie der Fans haben sich damit ausgezahlt. Scott Pilgrim vs. The World: The Game bekommt also eine zweite Chance, denn es wird wohl zeitgleich auf vielen Plattformen veröffentlicht. Sowohl PC, PS4, Xbox One, Switch und Google Stadia werden den Titel erhalten, aber abgesehen von Weihnachten 2020 gibt es noch keine weiteren Infos. Dafür gibt es einen Trailer zur Complete Edition des Spiels, den wir euch an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten wollen. Was sagt ihr zu diesem Game?