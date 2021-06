SciFi-Soulslike Dolmen Release für 2022 angekündigt

Im Rahmen der E3 2021 wurde ein neues Soulslike im SciFi-Setting vorgestellt. Dolmen von Massive Work Studio wurde für nächstes Jahr angekündigt. Für alle Fans von Dark Souls, Bloodborne, Sekiro und Co. könnte abseits von Elden Ring also bereits in näherer Zukunft ein weiteres großes Abenteuer warten. Wir haben die bisher bekannten Infos und den Ankündigungs-Trailer in diesem Beitrag für interessierte zusammengefasst.