Schneller zum Steam Deck: Valve versendet immer mehr Bestellungen

Steam Deck-Reservierungen werden derzeit in hohem Tempo versandt, da Valve beginnt, Reservierungen für das vierte Quartal vorzeitig zu erfüllen.

Schneller zum Steam Deck

In einem kurzen Blogbeitrag sagt Valve, dass es seine eigenen Vorhersagen darüber schlägt, wie schnell Steam Deck-Reservierungen erfüllt und an Kunden versandt werden können. Dies wird eine willkommene Nachricht für alle sein, die ein Steam-Deck reserviert haben und immer noch gespannt auf diese gesegnete E-Mail warten, die einen Link zur Versandbestätigun enthält. Das Unternehmen sagt, dass alle Q3-Reservierungen erfüllt wurden und beginnt, E-Mails an Leute zu senden, deren Decks erst im vierten Quartal versandt werden sollten. “Wie einige Leute im Internet bemerkt haben (wir sehen euch, Reddit!), beschleunigen wir Reservierungen in einem beschleunigten Tempo”, heißt es in dem Beitrag von Valve auf der Steam Deck Store-Seite.

“Dies ist auf die gestiegene Produktion zurückzuführen, und wir haben unsere eigenen Schätzungen erneut übertroffen. Mit der heutigen Reihe von E-Mails haben wir jetzt Einladungen für alle Reservierungen im Zeitraum des Q3 (Juli-September) gesendet.“ Für diejenigen, die wegen der langen Wartezeit auf die Konsole nach wie vor unentschlossen sind, ein Steam Deck zu kaufen, könnten die heutigen Nachrichten ermutigend sein. In der Praxis bedeutet dies, dass ihr nur noch ein paar Monate warten müsst, um das Handheld zu bekommen. Ist zwar noch immer ein Wahnsinn, aber zeigt nur, einerseits wie beliebt das Valve-Gerät eigentlich ist und andererseits, wie heftig die Lieferschwierigkeiten nach wie vor sind. Gehört ihr schon zu den Glücklichen, die ein Deck besitzen?