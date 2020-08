Schaut hier den Cyberpunk 2077 Night City Wire Stream

Gute Nachrichten für alle Fans von Cyberpunk 2077 – in wenigen Minuten gibt es bei der neuen Cyberpunk 2077 Night City Wire Episode neue Eindrücke vom kommenden Open-World-Kracher. Hier bei uns oder am offiziellen CD Projekt Red Twitch Channel gibt’s das neue Video zum anschauen – hier kommt ihr zum CD Project Red Twitch Channel .

Falls ihr die erste Night City Wire Episode verpasst habt, so findet ihr hier unsere kompakte Zusammenfassung.

Was erwartet euch im Spiel?

Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Action-Adventure, das in Night City spielt – einer Megalopolis, deren Bewohner von Macht, Glamour und Körpermodifikationen besessen sind. Du schlüpfst in die Rolle von V, einem gesetzlosen Söldner auf der Suche nach einem einzigartigen Implantat – dem Schlüssel zur Unsterblichkeit. Cyberware, Skillset und Spielstil deines Charakters können dabei nach Belieben angepasst werden. Entdecke eine riesige Stadt, in der deine Entscheidungen alles verändern werden.