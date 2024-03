Sanktuario ruft: Diablo 4 ab sofort im Xbox Game Pass enthalten

Sanktuario ruft – Nehmt eure Waffen zur Hand, wenn der Kampf zwischen Himmel und Hölle in Diablo IV tobt, das ab sofort auf Xbox und PC für Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Xbox Game Pass für Konsolen-Abonnenten erhältlich ist. Steigt noch heute ein und erlebt die gefeierte Questreihe, erkundet eine weitläufige geteilte Welt und erhaltet regelmäßige saisonale Inhaltsupdates, die neue Gegenstände, Gegner, Mechaniken und mehr in das Spiel bringen. Dank Cross-Play und plattformübergreifendem Fortschritt könnt ihr euer Abenteuer auf jeder Plattform fortsetzen oder gemeinsam mit Freunden auf verschiedenen Plattformen spielen.

Letztes Jahr war Diablo IV das am schnellsten verkaufte Spiel von Blizzard, als es im Juni auf den Markt kam. Später in diesem Jahr erscheint die erste Erweiterung, Vessel of Hatred, die die düstere Geschichte fortsetzt und die dämonischen Pläne des Großen Übels Mephisto weiter vertieft. Wir können es kaum erwarten, diesen Sommer mehr darüber preiszugeben, aber in der Zwischenzeit könnt ihr schon einmal in die Saison des Konstrukts einsteigen und ein paar Dämonen töten!